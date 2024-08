Câmara de Santa Bárbara sedia exposição sobre amamentação

Teve início, na terça-feira, 6 de agosto, no Hall da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, a exposição “Mamaço 2024”. A mostra, que permanece na sede do Legislativo até o dia 30 de agosto, apresenta diferentes obras da fotógrafa Ana Barbosa, as quais capturam momentos de amamentação em fotografias sob luz natural.

Ana Barbosa cria suas obras no Hive House Estúdio SOB e no Parque dos Ipês SOB. Ela tem fotografado para o evento mundial “Mamaço” desde 2019. O evento reúne mães para sessões de amamentação em grupo, incentivando o aleitamento materno.

O “Mamaço” é organizado por Waldineia Baseio (artista, musicista e escritora), Jaqueline Gonçalvez (assistente social, doula e consultora de amamentação), Denise Bueno (doula), Ana Paula Rotger (artista, musicista e doula), Renata Gimezes (consultora de amamentação) e Ana Barbosa (fotógrafa). Essas profissionais trabalham juntas para promover o aleitamento materno e oferecer apoio às mães.

A exposição permanece aberta ao público na Câmara barbarense até o dia 30 de agosto e oferece uma visão sobre a importância do aleitamento materno.

Serviço:

Exposição “Mamaço 2024”

Quando: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18horas – Até 30 de agosto

Onde: Hall da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste – Rodovia SP-306, 1001, Dona Margarida