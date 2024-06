A Câmara de Nova Odessa entregou, em sessão solene realizada na última terça-feira, os diplomas de Mérito Cultural 2024. Foram homenageados o músico Robson Pin, o pianista Saul de Almeira, o locutor Tiago Barbosa, o artista plástico e servidor municipal Aldo da Silva Barbosa, uma das proprietárias do Bar da Independência, Andréia Guastali e Sivanei Rogério Bolsan, o Ney do Som.

Pin foi indicado pelo vereador Paulo Bichof. É músico instrumentista, compositor e cantor há cerca de 27 anos. Tem quatro CDs e dois videoclipes gravados. Já fez a abertura de shows de bandas famosas, como O Rappa, e de duplas sertanejas, como Bruno e Marrone.



O pianista Saul de Almeida tem 82 anos, dos quais 71 são dedicados à música clássica. Ele começou os estudos de música aos 11 anos e não parou mais. Regeu a orquestra de Câmara da FAAP (Fundação Armando Alvarez Penteado) e foi aluno do consagrado compositor Ernest Mahle em Piracicaba. Dedica-se hoje a ensinar piano e canto na cidade.

Tiago Renato de Morais, indicado para ser homenageado pelo vereador Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin, é mais conhecido pelo nome artístico Tiago Barbosa. Desenvolveu a paixão pela locução ainda criança, participando de rodeios e festas de peão. Hoje trabalha com a voz e já foi locutor oficial dos maiores eventos de Nova Odessa, como a Festa das Nações e as comemorações do aniversário da cidade.

Aldo da Silva Barbosa também é mais conhecido como Aldinho e foi indicado pela vereadora Márcia Rebeschini para receber a homenagem da Câmara. Servidor público lotado no Departamento de Cultura e Turismo e formado em publicidade e propaganda, é artista plástico, grafiteiro e educador social. Já levou o nome de Nova Odessa a grandes eventos como o Salão de Humor e Belas Artes de Piracicaba, além de outras exposições nacionais e internacionais.

O Ney do Som foi indicado pelo presidente da Câmara, Wagner Morais. Muito conhecido na cidade, foi o responsável por eventos que marcaram gerações, como o Fest Rock, nos anos 90, a “Super Tarde de Verão” e “A Noite de Alf”. Organizou ainda, em 2014 e 2015, o Estação Rock e o Meu Bairro é um Show, como parte da Revirada Cultural.

Elvis Pelé indicou Andréia para ser homenageada. Há sete anos, ela e a irmã, Cássia Guastalli, decidiram fazer do Bar da Independência o seu negócio. E desde então, transformaram o local em um dos grandes palcos para artistas locais e regionais, com eventos que promovem o reencontro de amigos na cidade.

Presidente da Câmara, Morais destacou

a importância desse tipo de homenagem. “Sabemos das dificuldades enfrentadas pelos artistas e por aqueles que são empreendedores do mundo artístico. Então, nos colocamos à disposição para discutir políticas públicas de incentivo à promoção da cultura e promovemos esse reconhecimento do Legislativo pela dedicação dessas pessoas à nossa cidade”, afirmou.

