Câmara terá audiência pública para debater atendimento de pessoas com deficiência

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando a realização de uma audiência pública para debater a Política de Atendimento de Pessoas com Deficiência no município.

No documento, a parlamentar defende que que toda pessoa com deficiência tem direito a igualdade de oportunidades e é dever do município atender os alunos com deficiência de maneira que garanta o processo de construção de uma educação inclusiva. “Nós precisamos promover um amplo debate público para garantir que o direito das pessoas com deficiência seja assegurado em sua plenitude em nossa cidade”, aponta.

A autora pede a convocação de representantes das secretarias municipais de Saúde e de Educação; do Ministério Público; da Diretoria de Ensino; da APAE; da OAB; do Centro Municipal Educação do Autista – Tempo de Viver; do grupo de mães acolhedoras do autismo (GRUMMA); da Faculdade de Americana (FAM); e do Conselho Municipal de Saúde (COMSAUDE).

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em Plenário e a audiência será realizada no dia 05 de dezembro de 2024, às 19 horas, no Plenário “Dr. Antônio Álvares Lobo”.

TERAPIA ABA – A solicitação da vereadora abrange, também, a discussão das famílias que recebem a terapia ABA (Análise do Comportamento Aplicada) de pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Mães atípicas e integrantes da Grumaa (Grupo de Mães Acolhedoras do Autismo) estiveram na Câmara Municipal nesta terça-feira para pressionar os parlamentares a aprovarem o requerimento para a realização da audiência pública e tiveram sucesso. Elas buscam manter o custeio do tratamento, que sofreu cortes pelo poder público.