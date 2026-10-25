A tradicional Caminhada Outubro Rosa de Nova Odessa, realizada na manhã deste sábado (24), foi um verdadeiro sucesso de público e engajamento. Munícipes de todas as idades coloriram de rosa o trajeto que começou logo cedo, às 7h, com a concentração e a retirada das camisetas oficiais no Paço Municipal.

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O evento contou com a participação da Fanfarra de Leme, que ditou o ritmo e trouxe ainda mais energia e alegria para os participantes ao longo de todo o percurso.

A caminhada seguiu pela Avenida João Pessoa até a Praça Central José Gazzetta. Além de promover a conscientização sobre a saúde da mulher, o autoexame e a prevenção do câncer de mama, a mobilização teve um forte caráter social. Todas as camisetas foram trocadas previamente por latas de leite em pó e pacotes de fraldas descartáveis geriátricas, que agora serão distribuídos pelo Fundo Social de Solidariedade para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade na cidade.

O evento também foi marcado por relatos emocionantes de mulheres que enfrentaram a doença e hoje servem de inspiração para a comunidade. O prefeito Claudio Schooder (Leitinho) reforçou o compromisso da administração em continuar avançando e expandindo os serviços de saúde na cidade, ao citar a UTI, o CRESAM, entre outros, fazendo um forte apelo sobre a importância do autocuidado e do diagnóstico precoce.

“Nova Odessa deu um show de cidadania e amor ao próximo. Ver a nossa Praça Central lotada e sentir a energia contagiante da Fanfarra de Leme nos enche de orgulho. O mais importante é que, além de lembrarmos do cuidado com a saúde das nossas mulheres, estamos estendendo a mão para quem mais precisa através dessas doações”, celebrou o chefe do Executivo.

O vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho) também enalteceu o envolvimento da população, o sucesso da organização e reiterou a importância vital de ações preventivas.

“O sucesso dessa caminhada mostra a força do nosso povo quando o assunto é solidariedade e prevenção. Foi um evento lindo, e ficou claro que Nova Odessa abraçou de verdade a Campanha do Outubro Rosa”, afirmou, lembrando a importância do autoexame rotineiro para as mulheres.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Miranda, agradeceu o empenho de todos que garantiram o sucesso da ação desde o período de trocas, que se estendeu até o dia 20 de outubro.

“A Caminhada do Outubro Rosa foi um sucesso. Só tenho a agradecer a cada morador que veio, que trocou seu leite ou fralda e que caminhou com a gente. Agradeço também o carinho e o talento da Fanfarra de Leme, que tornou o nosso evento ainda mais inesquecível. Juntos, conseguimos criar uma corrente linda de conscientização, autocuidado e acolhimento”, finalizou Rose.

Encerramento emocionante Caminhada Outubro Rosa

O evento foi encerrado na Praça Central José Gazzetta com um momento de espiritualidade e união. Os participantes se uniram em uma emocionante oração do Pai Nosso, direcionada em prol de todas as pessoas que estão enfrentando o tratamento e sofrendo com a doença. Logo após o momento de fé, balões na cor rosa foram soltos ao ar, simbolizando a esperança, a cura e a celebração da vida, seguido de um aulão de dança.

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