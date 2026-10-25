Estão abertas as inscrições para o concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8), que abrange os estados do Pará e Amapá e oferece formação de cadastro de reserva para 24 cargos e especialidades de níveis superior e técnico, com remuneração inicial de até R$ 16.040,88 para Analista Judiciário. As inscrições seguem até 5 de novembro (quinta-feira), no site da Fundação Carlos Chagas (FCC).

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Estão abertas as inscrições para o concurso Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8), que abrange os estados do Pará e do Amapá, para formação de cadastro de reserva para cargos do quadro permanente da equipe. O certame oferece 24 cargos e especialidades.

Organizado pela FCC, as oportunidades abrangem as áreas Judiciária, Administrativa e de Apoio Especializado. Entre as opções estão Analista Judiciário – Área Judiciária, Oficial de Justiça Avaliador Federal, Tecnologia da Informação, Contabilidade, Comunicação Social, Enfermagem, Engenharia, Medicina, Psicologia e Serviço Social. Para Técnico Judiciário, há opções nas áreas Administrativa, Enfermagem, Tecnologia da Informação e Agente da Polícia Judicial.

Como participar

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Portal do Candidato no site da Fundação Carlos Chagas, até às 23h59 do dia 5 de novembro (horário de Brasília). O valor da inscrição é de R$ 110 para os cargos de Analista Judiciário e de R$ 90 para os cargos de Técnico Judiciário. O boleto bancário poderá ser gerado até às 22h do dia 6 de novembro, e o pagamento deverá ser realizado até essa mesma data, respeitando o horário bancário.

Todos os cargos exigem ensino superior completo, mas os requisitos específicos variam conforme a área escolhida. Para Analista Judiciário – Área Judiciária e Oficial de Justiça Avaliador Federal, é exigida graduação em Direito. Já o cargo de Analista Judiciário – Área Administrativa aceita formação superior em qualquer área. As demais especialidades exigem graduação ou qualificação específica, e algumas também requerem registro no respectivo órgão de classe.

Para Técnico Judiciário – Área Administrativa, também é exigido diploma de nível superior em qualquer área de formação. As especialidades de Enfermagem e Tecnologia da Informação têm requisitos próprios de formação técnica ou complementar. Para Agente da Polícia Judicial, é necessário ter graduação em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B ou superior.

A retificação do edital esclarece que os candidatos aos cargos de Analista Judiciário – Área Judiciária; Analista Judiciário – Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal; Técnico Judiciário – Área Administrativa; e Técnico Judiciário – Área Administrativa, Especialidade Agente da Polícia Judicial devem indicar, no momento da inscrição, a ordem de preferência entre as 20 cidades que contam com unidade judiciária do TRT-8. Para os demais cargos, a lotação será exclusivamente em Belém (PA), na sede do Tribunal. Candidatos já inscritos nos demais cargos que tenham indicado cidades de preferência terão Belém considerada para fins de lotação.

Provas do TRT

O concurso será composto por provas objetivas e discursivas para todos os cargos, com aplicação prevista para 17 de janeiro de 2027, nas cidades de Belém (PA), Marabá (PA), Santarém (PA) e Macapá (AP). As provas objetivas terão 60 questões de múltipla escolha, sendo 20 de conhecimentos gerais e 40 de conhecimentos específicos, com cinco alternativas cada. Para todos os cargos, as avaliações objetivas terão caráter habilitatório e classificatório.

Para Analista Judiciário – Área Judiciária e Analista Judiciário – Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal, a prova discursiva será um estudo de caso. Para os demais cargos, será aplicada uma prova discursiva de redação. A duração total prevista para as provas objetivas e discursivas é de quatro horas e meia.

As avaliações serão realizadas em períodos diferentes, conforme o cargo: pela manhã, para Analista Judiciário, e à tarde, para Técnico Judiciário. Os candidatos ao cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa, Especialidade Agente da Polícia Judicial também serão submetidos a um Teste de Aptidão Física (TAF), em data posterior à aplicação das provas objetivas e discursivas.

As datas, os horários e os locais de aplicação serão confirmados em edital de convocação, publicado no Diário Oficial da União e no site da FCC. Caso a quantidade de inscritos exceda a capacidade dos locais disponíveis, os candidatos poderão ser alocados em cidades próximas.

Sobre a Fundação Carlos Chagas (FCC)

A Fundação Carlos Chagas (FCC) é uma instituição de direito privado e sem fins lucrativos que, pelos relevantes serviços prestados à sociedade brasileira, foi declarada como de utilidade pública. Há mais de 60 anos, é reconhecida pela competência na atuação em duas grandes áreas: 1) concursos e processos seletivos e 2) pesquisa educacional. Com um trabalho pautado sempre pela qualidade, segurança e fidelidade na prestação de serviços, a FCC já realizou mais de 2,7 mil projetos, atendeu a 550 instituições e avaliou mais de 313 milhões de candidatos.

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