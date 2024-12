Campanha ‘Magia de Natal’ da ACISB vai sortear R$ 8 mil em vales-compras

Faltando uma semana para o Natal, o comércio de Santa Bárbara d’Oeste intensifica suas atividades para atender os consumidores que deixam as compras para os últimos dias. As lojas de rua continuam funcionando em horário estendido, de segunda a sexta-feira até às 22h e aos sábados até às 18h.

Os estabelecimentos abrirão também no domingo (22/12), das 9h às 15h, oferecendo mais uma oportunidade para os consumidores realizarem suas compras com tranquilidade. O horário especial segue até segunda-feira (23/12) com funcionamento até às 22h. Na véspera de Natal (24/12) as lojas atendem até às 17h.

Mais notícias da cidade e região

De acordo com o presidente da ACISB (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste), Ricardo Betin, o horário ampliado tem como objetivo proporcionar comodidade e atender à demanda crescente do período natalino. “O Natal é a data mais aguardada pelo comércio e pelos consumidores. A ampliação do horário de atendimento permite mais conforto para que todos possam realizar suas compras e, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade para valorizar o nosso comércio local”, afirma.

Além do horário especial, a campanha Magia de Natal tem movimentado o comércio barbarense com a expectativa dos prêmios. Neste ano, serão sorteados 13 vales-compras, que somam R$ 8 mil em prêmios, incentivando ainda mais as compras no município. A relação de lojas participantes e o regulamento da promoção estão disponíveis no site da ACISB (www.acisbsbo.com.br/campanhas).

PATROCÍNIO

Além dos estabelecimentos participantes, a campanha Magia de Natal conta com patrocínio das seguintes empresas: Cristiantex Magazine, Triângulo Gestão em Segurança do Trabalho, China Fair, Primavera Móveis e Decorações, Cleiton Motos, DrogaVan e Aro Contabilidade.

A ACISB reforça o convite para que a população aproveite o horário ampliado e a variedade oferecida pelas lojas da cidade. O comércio local é uma opção próxima, com atendimento de qualidade e condições especiais para a época mais festiva do ano.

PAPAI NOEL NAS PRAÇAS

O Papai Noel da ACISB continua visitando os bairros da cidade e levando a magia do Natal para todas as famílias. As atividades acontecem das 19h às 21h, cada dia em uma praça de Santa Bárbara d’Oeste (confira programação abaixo). Convidamos todos os moradores a participarem e viverem o clima natalino de perto. Em caso de chuva a atividade poderá ser suspensa.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP

PRÓXIMAS PARADAS DO PAPAI NOEL

17/12 (terça-feira) – Praça Fioravante Furlan | Mollon (ao lado da Igreja)