Na próxima terça-feira (17/12/2024), a Coden Ambiental, empresa municipal responsável pelos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, interromperá o fornecimento de água das 7h30 às 14h nos distritos industriais Harmonia, Recanto e Progresso, e também no Jardim Eneides Industrial e Jardim Eneides (residencial). A medida é necessária para a execução dos serviços de troca da antiga rede de água por nova tubulação em PEAD, que estão em andamento nestes locais.

Durante a parada, será feito o capeamento das redes e ativado o sistema by-pass, que desviará temporariamente para mangueiras auxiliares o fluxo de água da rede de distribuição, de forma que o abastecimento seja garantido até a conclusão dos trabalhos.

A primeira fase do capeamento das redes ocorreu dia 30 de outubro passado, no bloco 1 do Industrial Recanto. Agora, os mesmos serviços serão realizados no bloco 2.

A obra de troca de redes de água como um todo tem previsão de término de 6 meses e abrange a troca de 7,2 mil metros da rede de distribuição de água em dois trechos do município, um no Jardim São Manoel e outro nos Industriais Recanto e Eneides, totalizando um investimento de R$ 3,5 milhões.

No Recanto e no Eneides os serviços estão sendo realizados pela Cadre Engenharia e contemplam a troca de 6.122,88 metros da rede antiga por tubulação PEAD, sendo 1.420,18 metros de 63 milímetros, 2.988,70 metros de 110 milímetros e 1.714 metros de 160 milímetros. Também estão sendo substituídas 172 ligações de água.

No Jardim São Manoel, os serviços estão sendo executados pela DBO Engenharia Ambiental, envolvendo a troca de 1.149,60 metros da rede antiga por tubos de 63 milímetros em PEAD, além da instalação de 11 metros de nova rede e a substituição de 165 ligações de água.

Hoje, Nova Odessa atende 100% da população com abastecimento de água, beneficiando seus 62 mil habitantes por meio de uma rede de distribuição de 295 km. Deste total, 76,14 km já foram trocados por tubulações em PEAD e o restante permanece em PVC.

Materiais como ferro fundido, cimento amianto e outros empregados em redes antigas foram completamente extintos. Soma-se aos esforços para combater a perda de água a troca de 8.890 ramais de abastecimento por tubos PEAD.