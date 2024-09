Campinas registra aumento de 23,6% na venda de imóveis no 2º trimestre

Pesquisa realizada pelo Secovi-SP, em parceria com a Brain Inteligência Estratégica, apontou um aumento de 23,6% no número de imóveis vendidos no 2º trimestre de 2024, se comparado ao mesmo período de 2023. Dados da pesquisa, que mostrou o panorama do mercado imobiliário de 41 cidades do Estado de São Paulo, foram divulgados durante a Convenção Secovi-SP, realizada no último dia 27 de agosto.

A pesquisa também apontou aumento de 32% nos lançamentos imobiliários. Do total de 41 cidades pesquisadas, Campinas é a cidade com maior percentual de lançamentos do Estado, correspondendo a 21,9% do total de 12.951 unidades lançadas no 2º trimestre deste ano.

Já sobre a penetração do Minha Casa Minha, do Governo Federal, também foi registrado aumento de 37% no número de lançamentos relacionados ao programa em Campinas.

A diretora Regional e de Administração Imobiliária e Condomínios na Regional Secovi-SP em Campinas, Kelma Camargo participou do Painel Mercado do Interior e mostrou um vídeo com números que demonstram a pujança do mercado imobiliário na cidade.

“Não preciso dizer muito e os números falam por si. A cidade de Campinas tem se mostrado um celeiro para a construção de novos empreendimentos. Por isso, convido a todos os empresários do setor a investirem na cidade que hoje representa um dos principais polos econômicos e tecnológicos do Brasil”, afirmou.

Crescimento do mercado imobiliário do interior

Durante a apresentação da pesquisa elaborada pela Brain Inteligência Estratégica, foram apresentados dados da intenção de compra de imóveis, com base em 1,2 mil questionários distribuídos em todo o Brasil.

Comparando um ‘recorte’ do interior de São Paulo com o resultado nacional, mostrou que ambos praticamente se igualam na intenção de compra da população, com 55% e 51%, respectivamente.

Também foram apresentados os principais números do mercado de imóveis novos nas cidades pesquisadas, que somaram pouco mais de 24 mil unidades lançadas e cerca de 30 mil unidades vendidas no primeiro semestre de 2024.

Sobre o Secovi – Campinas

A diretoria da Regional Secovi-SP em Campinas, desde sua inauguração, dialoga com os poderes público e privado na região, tornando-se, assim, um importante elo do setor imobiliário. Dentre as inúmeras iniciativas realiza, anualmente, o Encontro do Mercado Imobiliário, importante evento que proporciona informações e dados para a melhoria e desenvolvimento do setor junto aos seus principais representantes e autoridades dos governos Municipal e Estadual.

