Depois de anos promovendo o cinema independente e recebendo cineastas de diferentes partes do mundo, o Campinas Film Festival inicia uma nova etapa de sua trajetória ao integrar o Tower Velvet — Global Film Festival Circuit, iniciativa internacional sediada em Londres, no Reino Unido.

Leia + sobre diversão e arte

A integração leva o histórico do festival campineiro para uma estrutura internacional dedicada à circulação, ao reconhecimento e ao desenvolvimento de cineastas independentes. O Tower Velvet reúne atualmente 26 festivais distribuídos por 19 países e sete regiões do mundo, conectando diferentes territórios por meio de uma plataforma voltada ao cinema independente.

Como parte desse processo, o histórico de premiações das edições anteriores do Campinas Film Festival foi migrado para a plataforma Tower Velvet. Os cineastas que receberam prêmios poderão consultar os registros de suas conquistas e acompanhar essa nova etapa da iniciativa.

A migração do histórico, entretanto, não significa a inscrição automática dos filmes premiados nas novas edições do circuito. Para participar dos festivais atualmente integrantes do Tower Velvet, os cineastas deverão realizar novas inscrições, conforme as condições de participação aplicáveis.

O Campinas Film Festival continua com inscrições abertas pela plataforma Tower Velvet até dia 19 de novembro de 2026. Anúncio dos resultados será no dia 22 de novembro de 2026.

UM CIRCUITO PRESENTE EM 19 PAÍSES

O Tower Velvet possui uma abrangência internacional que reúne festivais em diferentes regiões geográficas, criando uma estrutura de circulação para o cinema independente.

Os 26 festivais estão distribuídos pelos seguintes países:

América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai.

América do Norte: Canadá, Estados Unidos e México.

América Central: Costa Rica.

Europa: Finlândia, Irlanda, Portugal e Reino Unido.

África: Senegal e Tanzânia.

Ásia: Emirados Árabes Unidos e Indonésia.

Oceania: Austrália.

Ao todo, são 26 festivais em 19 países, distribuídos por sete regiões do mundo. Essa estrutura internacional constitui a base do projeto de conectar cineastas independentes a diferentes festivais e, progressivamente, a oportunidades de formação, desenvolvimento artístico e profissional e conexões internacionais.

DISTRIBUIÇÃO DO CIRCUITO

· América do Sul: 11 festivais

· América do Norte: 5 festivais

· Europa: 4 festivais

· África: 2 festivais

· Ásia: 2 festivais

· América Central: 1 festival

· Oceania: 1 festival

Total: 26 festivais · 19 países · 7 regiões do mundo.

DO FESTIVAL AO CIRCUITO: RECONHECIMENTO QUE PODE ABRIR CAMINHOS

A proposta do Tower Velvet é ampliar a experiência tradicional de um festival de cinema. Em vez de tratar uma premiação necessariamente como o ponto final da trajetória de um filme, o circuito busca construir possibilidades para que o reconhecimento artístico possa se conectar a novas etapas.

FILM → FESTIVAL → CIRCUIT → RECOGNITION → LONDON → OPPORTUNITY

Os festivais que integram o circuito são realizados online ao longo de uma temporada anual. Os filmes premiados em competições elegíveis podem avançar dentro da estrutura do circuito, conforme os regulamentos aplicáveis, chegando à etapa anual The Best of the Best — London, concebida como culminação internacional da temporada.

Além do reconhecimento, o Tower Velvet trabalha para desenvolver uma rede de oportunidades que poderá envolver educação, aperfeiçoamento técnico, desenvolvimento artístico e profissional, mobilidade e conexões internacionais.

As oportunidades dependerão das parcerias estabelecidas e das possibilidades concretas de cada temporada. Elas poderão contemplar diferentes profissionais do setor audiovisual, não apenas diretores, mas também atores, profissionais de figurino, trilha sonora, iluminação, operação de câmeras e outras áreas relacionadas à produção cinematográfica.

A proposta é aproximar os talentos das oportunidades compatíveis com seus projetos, experiências e necessidades de desenvolvimento. Programas de formação, residências artísticas, bolsas e iniciativas de mobilidade internacional são exemplos de possibilidades que poderão ser desenvolvidas por meio das parcerias do circuito, sem que sua disponibilidade seja presumida ou garantida antecipadamente.

UMA NOVA ETAPA PARA O CAMPINAS FILM FESTIVAL

A integração ao Tower Velvet não apaga a história construída pelo Campinas Film Festival. Ao contrário, leva essa trajetória para uma nova plataforma, preservando o registro das premiações e a memória dos cineastas que participaram de suas edições anteriores.

Para quem participou do festival até 2025, a novidade representa a possibilidade de consultar o histórico de premiações e conhecer a estrutura internacional que passa a integrar essa trajetória. Os interessados também poderão realizar novas inscrições nos festivais do circuito, de acordo com as condições de participação.

“O Campinas Film Festival construiu ao longo dos anos uma relação muito especial com os cineastas independentes. O Tower Velvet nasce justamente a partir dessa experiência e amplia essa perspectiva. A ideia é que o reconhecimento não seja necessariamente o ponto final de uma trajetória, mas possa ser uma porta para novas possibilidades.”

— João Butoh, fundador e diretor do Campinas Film Festival e fundador do Tower Velvet.

LONDRES COMO PONTO DE ENCONTRO INTERNACIONAL

Com sede em Londres, o Tower Velvet busca estabelecer conexões entre a produção cinematográfica independente e uma rede internacional de festivais, profissionais e instituições.

Ao final de cada temporada, a etapa The Best of the Best — London deverá reunir filmes vencedores de festivais participantes do circuito, criando um momento de reconhecimento internacional e de conexão com as oportunidades desenvolvidas para aquela edição.

A primeira temporada do circuito corresponde ao período de agosto de 2026 a julho de 2027.

A iniciativa parte de uma ideia central:

FROM RECOGNITION TO OPPORTUNITY.

SOBRE O TOWER VELVET

O Tower Velvet — Global Film Festival Circuit é uma iniciativa sediada em Londres, no Reino Unido, dedicada ao cinema independente e à conexão entre festivais, cineastas e oportunidades internacionais.

Com 26 festivais distribuídos por 19 países e sete regiões do mundo, o circuito busca ampliar as possibilidades de circulação e reconhecimento de filmes, ao mesmo tempo que desenvolve uma rede de parcerias voltada ao crescimento artístico e profissional dos talentos do setor audiovisual.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A EDIÇÃO DE 2026- Campinas Film Festival

O Campinas Film Festival já está com inscrições abertas pela plataforma Tower Velvet.

· Prazo final para inscrições: 19 de novembro de 2026.

· Anúncio dos resultados: 22 de novembro de 2026.

Os cineastas interessados poderão inscrever seus filmes por meio da plataforma oficial:

https://www.towervelvet.com