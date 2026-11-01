A Editora Matrix lança “Dividir para Multiplicar: a revolução da gestão empresarial de Ernesto Haberkorn, criador da SIGA e cofundador da Microsiga e da TOTVS”, biografia autorizada escrita pelo jornalista Anderson de Paula. O lançamento, com sessão de autógrafos do biografado, acontece na terça-feira, 3 de novembro, das 18h30 às 21h30, na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi, em São Paulo.

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O lançamento é nacional: o livro chega às principais livrarias do país e às plataformas digitais.

Com 400 páginas, a obra acompanha mais de sessenta anos de trajetória de um dos nomes que ajudaram a formar o mercado de tecnologia no Brasil. Programador do tempo em que os computadores ocupavam salas inteiras, Ernesto criou a SIGA e, ao reconhecer o talento do jovem Laércio Cosentino, decidiu dividir com ele um negócio que havia levado anos para construir. Dessa decisão nasceu a Microsiga, que daria origem à TOTVS.

É dessa escolha, que parecia contrariar a matemática, que vem o título do livro.

A biografia, porém, vai além da história da tecnologia. Ela trata do que é empreender no Brasil: os fracassos, as demissões, as mudanças tecnológicas que viravam o mercado do avesso, as sociedades, as separações e os recomeços. Mostra também o que veio depois da TOTVS, com novos negócios e projetos ligados à educação, à qualidade de vida, ao turismo e ao desenvolvimento pessoal.

Para escrever o livro, o autor percorreu documentos, fotografias, agendas, diários e lembranças familiares.

A orelha do livro resume a disposição do biografado, que nunca colocou a aposentadoria nos planos: “Como gosta de dizer, se for para morrer à tarde, ele quer ter trabalhado pela manhã.”

Sobre o autor

Anderson de Paula é jornalista formado pela Universidade São Judas Tadeu. Conheceu Ernesto Haberkorn na SUCESU-SP, a Sociedade de Usuários de Informática e Telecomunicações de São Paulo, onde assinava a revista Programação. Dirigiu o conteúdo de congressos que se tornaram referência para a comunidade de tecnologia e, desde 2018, é assessor de imprensa e biógrafo de Ernesto, com quem apresenta o programa de entrevistas Ernesto Responde, no YouTube.

SERVIÇO

Lançamento de “Dividir para Multiplicar”, com sessão de autógrafos de Ernesto Haberkorn

Quando: terça-feira, 3 de novembro de 2026, das 18h30 às 21h30

Onde: Livraria da Travessa, Shopping Iguatemi – Av. Brig. Faria Lima,

2232, Piso Superior, Jardim Paulistano, São Paulo (SP)

Entrada: gratuita, com inscrição prévia (vagas limitadas) em

ernestohaberkorn.com.br/biografia

FICHA TÉCNICA

Título: Dividir para Multiplicar: a revolução da gestão empresarial de Ernesto Mário Haberkorn, criador da SIGA e cofundador da Microsiga e da TOTVS

Autor: Anderson de Paula

Editora: Matrix

Páginas: 400

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