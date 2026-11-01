O Posto Local de Trabalho (PLT), da Prefeitura de Nova Odessa, divulgou a disponibilidade de 32 vagas em diferentes áreas de atuação. As oportunidades são voltadas para os moradores do município e algumas funções exigem experiência.
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Os interessados devem encaminhar o currículo atualizado para o e-mail [email protected], informando o nome da vaga no assunto, ou enviá-lo pelo WhatsApp (19) 99607-4640.
Além das oportunidades da semana, o órgão — que funciona no mesmo prédio do Poupatempo, na Rua Duque de Caxias, 600, região central da cidade — segue com mutirões de emprego. Na próxima segunda-feira (27), realizará um processo seletivo, das 9h às 15h, para o cargo de Operador de Empilhadeiras (diversas e Clamp), masculina e feminina para a DP World – terceirizada para empresa multinacional.
Confira as vagas em Nova Odessa
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AJUDANTE GERAL (3 vagas): Vaga masculina. Não é necessária experiência. Desejável residir em Nova Odessa ou região. Salário a combinar + PLR, cesta básica, refeição no local e vale-transporte.
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AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS (2 vagas): Prestar apoio nas obras rodoviárias, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h18. Salário R$ 1.900, vale-refeição de R$ 519,14 e almoço de R$ 20,95 ao dia, plano odontológico e vale-transporte.
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ALMOXARIFE (1 vaga): Com experiência na área e conhecimento em Excel. De segunda a sexta das 7h30 às 17h28. Salário a combinar, vale-transporte, vale-alimentação ou cesta básica, convênios médico e odontológico, café da manhã no local e plano de carreira.
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ASSISTENTE DE EXPEDIÇÃO E INSPEÇÃO (1 vaga): Ensino médio completo. Não é necessária experiência. De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h18. Salário R$ 2.114,00, assistência médica e odontológica, auxílio combustível ou vale-transporte, refeição no local, seguro de vida, auxílio farmácia e Totalpass.
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AUXILIAR DE LIMPEZA (1 vaga): Experiência na área de limpeza em banheiro, salas administrativas e demais salas da empresa. De segunda a sexta-feira, das 6h às 16h. Salário: R$ 1.903, convênios médico e odontológico, vale-transporte, cesta básica, refeição no local e adicional de insalubridade.
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BANHISTA (1 vaga): Experiência com banho e escovação será um diferencial. Residir em Nova Odessa ou ter condução própria. Gostar de animais. Disponibilidade de terça a sábado.
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CONSULTOR DE RETENÇÃO (3 vagas): Ensino Médio e conhecimento básico em informática. Escala 6×1, das 14h20 às 20h20. Salário R$ 1.561,50, mais comissão, vale-transporte, vale-refeição, convênios odontológico e farmácia, seguro de vida, telemedicina, parceria com instituição de ensino, parceria com SESI, trilha na carreira.
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CONSULTOR DE VENDAS (1 vaga): Boa comunicação e disponibilidade de horário. Salário R$ 2.025,00, premiações, vale-alimentação, vale-transporte ou auxílio-combustível, Totalpass, Cartão de Todos.
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ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO (1 vaga): Experiência e curso na área. De segunda a quinta das 7h30 às 17h30, e sexta-feira, das 7h30 às 16h. Salário a combinar, refeição no local, Gympass e convênio médico.
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ESTAGIÁRIO EM MARKETING (1 vaga): Cursando Marketing, Publicidade, Administração ou áreas correlatas. Conhecimento em redes sociais, Canva e Capcut.
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FRESADOR (1 vaga): Com experiência na área. De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h28. Salário a combinar, café da manhã no local, cesta básica, vale-transporte, convênios médico e odontológico e uniformes.
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GARÇOM (1 vaga): Com ou sem experiência, para trabalhar de segunda a sexta-feira, das 9h36 às 18h, e aos sábados, das 8h às 16h. Salário R$ 2.180,00, refeição no local, vale-transporte.
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INSPETOR DE QUALIDADE (1 vaga): Experiência com instrumentos de medição, interpretação de desenho técnico, conhecimento na elaboração de 8D, domínio em pacote Office. Salário R$ 3.405,00 (a combinar), convênios médico e odontológico, vale-transporte, cesta básica e refeição no local.
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LAVADOR DE CARROS (1 vaga): Com experiência. Salário de R$ 3.500, comissão e cesta básica.
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MONTADOR DE PAINEL (2 vagas): CNH válida, experiência na área de montagem de painéis e disponibilidade para viagens. Para trabalhar de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 17h30, e às sextas-feiras, das 7h30 às 16h30. Salário a combinar, vale-refeição, vale-transporte, Wellhub, refeição no local, convênios médico e odontológico.
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OPERADOR DE MÁQUINA ENDIREITADEIRA (3 vagas): Para operar máquina. De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h28. Salário a combinar, café da manhã no local, cesta básica, vale-transporte, convênios médico e odontológico, uniformes.
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OPERADOR DE ROÇADEIRA (3 vagas): Realizar a rolagem e limpeza a vegetação em área de rodovias, utilizando roçadeira manual. Para trabalhar de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h18. Salário R$ 2.300,00, vale-refeição de R$ 519,14, almoço de R$ 20,95 ao dia, plano odontológico e vale-transporte.
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ORÇAMENTISTA TÉCNICO (1 vaga): Experiência com orçamento de projetos elétricos. CNH B e disponibilidade para viagens. Formação técnica ou superior em Elétrica, Eletrônica, Automação ou área correlatas será um diferencial. De segunda a quinta-feira, das 7h às 17h, e sexta-feira, das 7h às 16h. Salário a combinar, vale-refeição ou alimentação, convênios médico, odontológico e farmácia, seguro de vida, Gympass, plano de carreira e veículo da empresa para atividades profissionais.
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REBARBADOR (3 vagas): Com experiência na área. De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h28. Salário a combinar, café da manhã no local, cesta básica, vale-transporte, convênios médico e odontológico, uniformes.
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TÉCNICO MULTIFUNCIONAL (1 vaga): Ensino médio completo. CNH categoria B. Disponibilidade para trabalhar em campo e na loja. Experiência prévia com higienização, estofaria ou limpeza profissional. Conhecimento em impermeabilização de estofados. Experiência com atendimento ao cliente. Salário a combinar e comissão.
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VENDEDOR(A) (1 vaga): Ensino médio completo. Experiência em vendas para atendimento presencial e WhatsApp. Salário a combinar e comissão.
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VENDEDORES (2 vagas): Com ou sem experiência. Salário a combinar. Benefícios: vale-transporte, TotalPass, Telemedicina, convênios odontológico e farmácia, além de cartão-desconto compras.
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