Americana recebe 7ª edição do Doce Atitude, evento gratuito de conscientização sobre diabetes

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Americana recebe, no dia 28 de novembro (sábado), a 7ª edição do Doce Atitude, evento dedicado à conscientização sobre o diabetes. O encontro será realizado das 9h às 17h, na Faculdade de Americana (FAM), com entrada gratuita. A programação inclui palestras, relatos de experiências, troca de informações e atividades de interação com o público.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o conhecimento da população sobre o diabetes, promover o acolhimento e incentivar os cuidados com a saúde, tanto entre as pessoas que convivem com a condição quanto entre aquelas que desejam aprender mais sobre o assunto.

Além das palestras, haverá estandes de parceiros, dinâmicas em grupo, momentos de interação, música e sorteios de brindes.

O evento é organizado pela nutricionista e educadora em diabetes Renata Tim. Para ela, a realização de mais uma edição representa uma oportunidade de compartilhar conhecimento, aproximar pessoas e fortalecer a rede de apoio.

“Chegar à sétima edição do Doce Atitude é motivo de muita alegria. Convivo com o diabetes tipo 1 há mais de 35 anos e sei o quanto a informação e o acolhimento fazem diferença nessa jornada. Nosso objetivo é levar conhecimento de qualidade, compartilhar experiências e mostrar que é possível conviver com o diabetes com cuidado e qualidade de vida. Queremos que cada participante saia do evento levando novos aprendizados e, principalmente, sentindo-se acolhido”, destaca Renata.

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, ressalta a importância de iniciativas que aproximam a população de informações sobre saúde e incentivam a conscientização.

“A informação é uma das principais ferramentas para promover saúde e qualidade de vida. Iniciativas como o Doce Atitude são importantes porque ampliam o conhecimento da população sobre o diabetes, incentivam os cuidados necessários e proporcionam um espaço de acolhimento e troca de experiências. É muito importante apoiar ações que contribuam para uma sociedade mais consciente sobre a saúde”, afirma.

As inscrições podem ser feitas até 27 de novembro (sexta-feira), pelos perfis do Instagram @doceatitude e @nutrirenata.tim, pelo telefone (19) 99793-2589 ou pelo formulário on-line disponível no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyMCBeh3l4kVjyZydowENVKADxNtTl8CeXcIjAYXxPHo8NTQ/viewform?urp=gmail_link.

O Doce Atitude conta com o apoio da Prefeitura de Americana e das empresas Rosimfarma, Raavi, Lowçucar, Glucerma, Smart Medlevensohn, FreeStyle Libre, Sibionics, Colgate, Alliance Pharma, Farmácia Pague Menos, Nhami Mami e Amplus – Aparelhos Auditivos.

A Faculdade de Americana (FAM) está localizada na Avenida Joaquim Boer, 733, Jardim Luciene.

SERVIÇO

Evento: Doce Atitude – 7ª edição

Data: 28 de novembro (sábado)

Horário: 9h às 17h

Local: Faculdade de Americana (FAM)

Endereço: Avenida Joaquim Boer, 733, Jardim Luciene

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyMCBeh3l4kVjyZydowENVKADxNtTl8CeXcIjAYXxPHo8NTQ/viewform?urp=gmail_link

Entrada: gratuita

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