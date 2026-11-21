Com o tema havaiano, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste promoveu, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, o tradicional baile de encerramento das atividades de 2026 dos grupos da terceira idade, nesta terça-feira (17).

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O evento, realizado no Esporte Clube Barbarense, reuniu cerca de 960 participantes de 22 grupos atendidos pelo Município, que aproveitaram a tarde ao som da banda Tok Especial.

“Quero agradecer a presença de todos vocês. Que tenhamos um bom encerramento deste ano, com muita alegria e em família. Desejo um feliz Natal e um ano novo com muita saúde, para que possamos nos encontrar muitas vezes no próximo ano. Deixo o abraço do prefeito Rafael Piovezan e reafirmo o compromisso de fortalecer cada vez mais as políticas públicas para a pessoa idosa, para que vocês tenham cada vez mais longevidade e qualidade de vida”, disse o vice-prefeito Felipe Sanches.

A secretária de Desenvolvimento Social, Maria Cristina Silva, também agradeceu a participação dos idosos e o envolvimento das equipes na organização do evento.

“Muito obrigada por estarem sempre conosco. Preparamos tudo com muito carinho, no formato e no tema que vocês escolheram. Agradeço a toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social pela dedicação de sempre. Aproveito para desejar um feliz Natal e um feliz ano novo, e que Deus continue abençoando vocês. Que possamos, em 2027, ter mais momentos de valorização, acolhimento e alegria, sempre com muita saúde”, disse a secretária.

O baile foi realizado em dois períodos: das 11 às 14 horas e das 16 às 19 horas, reunindo aproximadamente 480 pessoas em cada horário. No primeiro período, foi servido almoço e, no segundo, jantar.

Baile da Melhor Idade ocorre nesta quarta-feira (26) no CIVI em Americana

O Centro de Integração e Valorização do Idoso (CIVI) “João Batista Inocentini”, localizado na Rua Major Redher, nº 650, na Vila Jones, em Americana, recebe mais uma edição do Baile da Melhor Idade nesta quarta-feira (26), das 14h às 18h. O evento tem entrada gratuita e é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Sindicato Nacional dos Aposentados.

A animação da festa ficará por conta de Vado Negri e sua banda. O grupo vai apresentar um repertório variado, incluindo grandes clássicos e sucessos contemporâneos. O baile contará ainda com a presença de personal dancers. A realização do baile é viabilizada por recursos provenientes de emenda impositiva de autoria da vereadora Talitha De Nadai.

“Os Bailes da Melhor Idade no CIVI têm reunido mais pessoas a cada edição, em tardes animadas voltadas a todos os públicos. A população de Americana está convidada a participar desta opção saudável de lazer e cultura”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Em clima havaiano, os participantes seguiram a proposta temática e compareceram com roupas brancas ou estampadas com flores coloridas. A programação contou com música, dança e momentos de confraternização.

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