MAC Americana recebe sessão de filme contemporâneo chinês na segunda-feira

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O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana recebe, na segunda-feira (23) às 19h30, mais uma Sessão Pontos MIS, desta vez com a exibição de “Peso de Sonhar” (2026), filme chinês dirigido por Peng Fei Song. A classificação indicativa é de 12 anos e a entrada é gratuita. O MAC Americana fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.

A obra apresenta Li Mingqi, um homem comum do nordeste da China que dedica sua vida ao sonho de voar. Esmagado por dificuldades crescentes e sustentado pela esposa em meio à vida doméstica cotidiana, ele ainda assim se apega à sua fantasia romântica diante do pântano da realidade.

A sessão integra o Programa Pontos MIS, realizado em Americana por meio de parceria entre a Prefeitura, via Secretaria de Cultura e Turismo, e Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo.

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