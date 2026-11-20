Um adolescente de 15 anos foi detido por tráfico de drogas neste feriado de 20 de novembro no Conjunto Roberto Romano. Ele foi detido por volta do meio dia nos fundos do bloco 60.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
A equipe tática do Canil da Guarda Municipal fazia patrulhamento preventivo no Conjunto Romano e adentrou a Rua João Feliciano Pires. Lá foi avistado rapaz trajando bermuda e camiseta pretas, portando uma pochete junto ao corpo e uma sacola branca nas mãos.
Adolescente tava no bloco
Ele encontrava-se nos fundos do bloco 60 e, ao notar a presença da equipe, empreendeu fuga em disparada, transpondo grades e adentrando o bloco ao lado.
Os patrulheiros desembarcaram e iniciaram o acompanhamento a pé, visualizando o suspeito transpor um muro, acessar o bloco 30 e ingressar em uma garagem aberta, onde foi abordado em seguida. O abordado foi identificado como o adolescente L.G., 15 anos. Indagado, confessou a prática delituosa.
Na garagem, foram localizadas a pochete preta e a sacola branca, contendo em seu interior 579 microtubos com cocaína, 61 pedras de crack, 6 porções de dry, 4 porções maiores de maconha, R$ 51,10 em cédulas diversas e um aparelho celular iPhone de cor preta. Diante dos fatos, o adolescente foi conduzido ao Plantão Policial, acompanhado de seu genitor, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.
Esta deliberou pela apreensão do adolescente pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, permanecendo o adolescente recolhido na cadeia pública local.
Leia Mais notícias da cidade e região