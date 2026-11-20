Os ciclistas da equipe da Secretaria de Esportes de Americana disputam, entre os dias 21 e 24 de novembro, o Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista, organizado pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC). A competição será realizada no Velódromo Municipal “Joaraci Mariano de Barros”, em Indaiatuba, e reúne os melhores atletas da modalidade no país.

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A equipe americanense que conta com apoio da AVT Incorporadora, será representada por cinco atletas. Theo Mendes Mancini, José Gabriel Pontello e Pietro Scarante Farinacio disputam a categoria Juvenil, enquanto Malu Galvão Silva, o Juvenil Feminino. Luís Guilherme Silva de Oliveira completa as disputas individuais na categoria Júnior.

Além das provas individuais, Theo e Luís Guilherme também estarão na disputa por equipes na categoria Júnior.

Elogio aos ciclistas

O técnico da equipe, Estevam Mancini, destaca a importância da participação no campeonato nacional para o desenvolvimento dos atletas e a oportunidade de colocar em prática o trabalho realizado durante os treinamentos.

“Participar de um Campeonato Brasileiro é uma experiência muito importante para nossos atletas, pois é uma oportunidade de competir com ciclistas de alto nível, colocar em prática tudo o que foi trabalhado nos treinamentos e ganhar experiência. Estamos confiantes no desempenho da equipe e esperamos que todos consigam fazer boas provas, representando Americana da melhor maneira possível”, afirmou.

O secretário de Esportes, Guilherme Vital, ressaltou o orgulho de ver os atletas representando o município em uma competição nacional e reforçou o compromisso da Administração Municipal com o incentivo ao esporte.

“É muito gratificante ver nossos atletas representando Americana em uma competição nacional tão importante. Isso demonstra o resultado do trabalho desenvolvido pela Secretaria de Esportes, pelos professores e pelos próprios ciclistas, que se dedicam diariamente aos treinamentos. Desejamos uma excelente competição a todos e seguimos apoiando o esporte e o desenvolvimento dos nossos talentos”, destacou.

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