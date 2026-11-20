A trend do GTA 6 chegou à política da região! Prefeitos, vice e vereadores entraram na brincadeira com imagens inspiradas no visual do jogo.

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Confira quem apareceu na trend do GTA:

* Americana: Chico Sardelli e Odir Demarchi, prefeito e vice-prefeito, e os vereadores Roberta Lima e Marcos Caetano.

* Santa Bárbara d’Oeste: Careca do Esporte, vereador e Júlio César Kifu, presidente da Câmara.

* Hortolândia: Zezé Gomes, prefeito.

Qual versão ficou mais parecida com o jogo?

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