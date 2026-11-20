A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a execução de contrato firmado com empresa para a prestação de serviços médicos para a Atenção Básica da secretaria de Saúde nas especialidades de ginecologia, obstetrícia e pediatria.

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De acordo com a parlamentar, a apresentação do requerimento foi motivada por denúncias de atraso no pagamento de honorários aos médicos. Juliana destaca que o requerimento é necessário para esclarecer a situação atual do contrato entre a prefeitura e a empresa.

Cobra Juliana

“Queremos saber se o contrato com a empresa ainda está em vigência, qual é o seu custo mensal, quanto já foi pago nos últimos meses e se a prefeitura está cumprindo a Nova Lei de Licitações. A empresa deve comprovar o pagamento dos médicos e dos encargos antes de receber novos repasses. Fiscalizar é garantir que o dinheiro público vire atendimento de qualidade para a população”, afirma.

A autora também pergunta no requerimento o valor global do contrato firmado com a Real Saúde Gestão Médica em janeiro de 2025 e se, antes de liberar os pagamentos mensais, a secretaria de Saúde exigiu a comprovação de que a empresa quitou os honorários/salários dos médicos e os encargos trabalhistas/previdenciários do mês anterior. Professora Juliana questiona ainda como a prefeitura tem lidado com denúncias registradas na ouvidoria.

O requerimento foi discutido e aprovado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (17), e encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

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