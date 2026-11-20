Americana deve ser a sede do Sertãozinho no Campeonato Paulista da Série A2 em 2027. A mudança do clube para a cidade já teria começado e gerado nota de repúdio da torcida do time Grená este feriado.

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A notícia chegou a Americana na noite desta quinta-feira via CANAL DO BELOFARDI, que acompanha o Tigre e tem noticiado a transação da vinda do Sertãozinho para Americana. Belofardi contou em seu canal que pessoas que trabalham no estádio Décio Vitta confirmaram a chegada de móveis do Sertãozinho para o Estádio em Americana.

O Rio Branco enfrenta uma crise financeira que ameaça sua permanência no futebol profissional. Com dívidas de R$ 6,6 milhões identificadas no início da recuperação judicial, a equipe também enfrenta suspeitas de irregularidades e uma disputa por pagamentos relacionados à transferência do lateral Vanderson.

NOTA OFICIAL torcida do Sertãozinho

— NOSSA HISTÓRIA NÃO ESTÁ À VENDA! É difícil encontrar palavras para descrever o tamanho da indignação, da revolta e da tristeza diante do que está acontecendo com o Sertãozinho Futebol Clube. O que estão fazendo com o nosso clube é uma falta de respeito absurda com a cidade de Sertãozinho, com sua torcida e com todos aqueles que, durante décadas, construíram e defenderam essa instituição. Estamos falando de um clube com quase 100 ANOS DE HISTÓRIA. Uma camisa que carrega tradição, identidade, memória e o sentimento de milhares de sertanezinos. E, aparentemente, para quem hoje está no comando, tudo isso pode ser simplesmente colocado de lado, negociado e levado para outra cidade.

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