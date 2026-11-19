Seis vão em cana em operação contra furtos de cabo telecom em Americana

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Operação Desencape foi realizada nesta quinta-feira (19), em Americana, e resultou na apreensão de cabos de cobre, ferramentas especializadas, veículos e uma arma de fogo. Investigação apura possível ligação do grupo com furtos em cinco municípios da região.

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana, e a Guarda Municipal de Americana (GAMA) resultou na prisão em flagrante de seis homens, com idades entre 19 e 22 anos, durante a Operação Desencape, deflagrada nesta quinta-feira (19).

Os suspeitos são investigados por possível envolvimento em furtos de fios e cabos de telecomunicações. A operação teve início após informações policiais relacionadas a um furto ocorrido durante a madrugada no município de Piracicaba, indicando que outros integrantes do grupo estariam reunidos em uma chácara em Americana.

A partir do compartilhamento de informações e do trabalho integrado de investigação e inteligência, equipes da DIG e da GAMA foram até o imóvel para averiguação. No local, encontraram os seis indivíduos e diversos materiais relacionados à atividade criminosa.

Durante as buscas, foram apreendidos aproximadamente 100 quilos de cabos de cobre, além de ferramentas especializadas utilizadas no corte, retirada e processamento de cabos subterrâneos. Também foram localizados equipamentos de tração e manuseio, alicates de corte, baterias, balanças de precisão, aparelhos celulares e outros objetos de interesse investigativo.

Os agentes encontraram ainda uniformes, capacetes e placas com identificação visual de empresa de telecomunicações, materiais que poderiam ser utilizados para conferir aparência de legitimidade à atuação dos envolvidos.

No imóvel também foi localizada uma espingarda aparentemente de fabricação artesanal, calibre .22, sem documentação apresentada que autorizasse sua posse, além de porções de substância aparentando ser a droga sintética conhecida como “dry” e cigarros com características de conter maconha.

Dois veículos encontrados na propriedade, um automóvel VW Parati e uma motocicleta, também foram apreendidos.

INVESTIGAÇÃO APURA ATUAÇÃO EM OUTRAS CIDADES

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o grupo teria uma divisão de tarefas, com parte dos integrantes responsável pela retirada dos fios e cabos, enquanto outros atuariam no processamento do material, especialmente na remoção do revestimento plástico para separação do cobre, facilitando o transporte e a comercialização.

A Polícia Civil também investiga a possível conexão dos suspeitos com outros furtos registrados em Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Campinas, Piracicaba e Limeira, que apresentam características semelhantes quanto ao modo de execução.

Os seis homens foram autuados em flagrante por crimes relacionados à organização criminosa, furto qualificado de fios e cabos, posse irregular de arma de fogo e uso compartilhado de drogas. A autoridade policial representou pela conversão das prisões em flagrante em prisões preventivas.

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