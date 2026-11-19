Lojistas reclamam de roubo de plantas no centro de Americana

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Lojistas da região central de Americana entrar em contato com a reportagem para contar/reclamar de ataques feitos por ladrões de plantas.

O lojista que entrou em contato com a reportagem falou que o roubo pode atrair coisas ruins para quem ficar com a planta roubada.

Tem gente roubando plantas dos comércios da rua Gonçalves Dias! Pior que é flor que se não for devolvida atrai coisa ruim, muita miséria!!!

Corre e manda entregar lá, do lado do correio.

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