IPVA 2027 em SP: motoristas podem parcelar imposto em até 12 vezes pelo app Zul+

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O Governo do Estado de São Paulo publicou na segunda-feira, 9 de novembro, o calendário oficial do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para 2027.

Com os primeiros vencimentos previstos para janeiro, proprietários de veículos em todo o estado já começam a se organizar para o pagamento do tributo e as demais despesas típicas do início do ano.

Para quem busca praticidade e flexibilidade, o Zul+, plataforma digital de mobilidade da Estapar, oferece diferentes alternativas para quitar o imposto, incluindo pagamento via Pix ou parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito.

Diferentemente do parcelamento disponibilizado pelo Governo do Estado, que segue regras próprias de acordo com o valor do imposto, o Zul+ oferece uma alternativa para quem deseja distribuir o pagamento em um prazo maior. Pelo aplicativo, é possível parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, inclusive utilizando mais de um cartão na mesma operação, proporcionando maior flexibilidade na organização das despesas familiares.

“O Zul+ nasceu com o propósito de simplificar a relação das pessoas com seus veículos, reunindo diferentes serviços em uma única plataforma digital. O pagamento do IPVA é mais uma solução que reforça essa proposta, oferecendo alternativas para que os motoristas organizem suas despesas e resolvam demandas do dia a dia de forma simples, rápida e segura”, destaca Heitor Carvalho, Diretor de Produtos da Estapar.

Por que pagar pelo app Zul+?

Além de permitir a consulta e a quitação do IPVA diretamente pelo celular, o Zul+ reúne diferentes serviços voltados à rotina dos motoristas. Para realizar a operação, basta informar a placa e o Renavam do veículo e escolher a modalidade de pagamento disponível. No mesmo ambiente digital, também é possível consultar e quitar multas pendentes, emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), ativar a Zona Azul, contratar a Tag Zul+ para pagamento automático de pedágios e reservar vagas na rede Estapar.

Atenção aos prazos

O calendário do Governo de São Paulo para janeiro de 2027 estabelece que o vencimento da primeira parcela ou cota única, com desconto de 3%, ocorre entre os dias 11 e 22 de janeiro, de acordo com o dígito final da placa:

Placa final 1: 11 de janeiro

11 de janeiro Placa final 2: 12 de janeiro

12 de janeiro Placa final 3: 13 de janeiro

13 de janeiro Placa final 4: 14 de janeiro

14 de janeiro Placa final 5: 15 de janeiro

15 de janeiro Placa final 6: 18 de janeiro

18 de janeiro Placa final 7: 19 de janeiro

19 de janeiro Placa final 8: 20 de janeiro

20 de janeiro Placa final 9: 21 de janeiro

21 de janeiro Placa final 0: 22 de janeiro

O atraso no pagamento do IPVA gera acréscimo de juros e encargos sobre o valor devido. Além disso, a inadimplência impede a emissão do licenciamento anual obrigatório do veículo. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), circular com o veículo sem o devido licenciamento é infração gravíssima, sujeita a multa, pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e remoção do automóvel.

Passo a passo: como consultar e quitar o IPVA 2027 no app

Acesse a Google Play Store ou Apple App Store e faça o download gratuito do app Zul+; Insira a placa e o número do Renavam do automóvel ou motocicleta; Na tela inicial, selecione a opção “IPVA, Multas e Licenciamento” para visualizar o valor oficial e eventuais pendências; Escolha a modalidade de pagamento: Pix ou cartão de crédito, com possibilidade de parcelamento em até 12 vezes; Conclua a operação e receba o comprovante da transação.

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