Americana promove mutirão gratuito de Implanon em 28 de novembro

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, vai promover a quarta edição do mutirão gratuito de inserção de Implanon, método contraceptivo de alta eficácia e longa duração disponível na rede municipal. A ação acontece no dia 28 de novembro (sábado), das 8h às 16h, nas UBSs Parque Gramado, Vila Galo e Guanabara e na ESF Zanaga II. A iniciativa é voltada a mulheres em idade reprodutiva, de 14 a 49 anos, e residentes em qualquer região de Americana.

Ao todo, serão ofertados 600 implantes nesta edição do mutirão, divididos entre as quatro unidades, com atendimentos tanto por livre demanda quanto para mulheres que aguardam na lista de espera. As senhas serão distribuídas por ordem de chegada, a partir das 8h. As unidades de saúde estão entrando em contato por telefone com as pacientes que já haviam manifestado interesse anteriormente.

No dia do mutirão, após a retirada da senha, as pacientes vão passar pela equipe de enfermagem para receber as orientações e assinar o termo de consentimento. Em seguida, serão submetidas a testes rápidos de gravidez, aferições de pressão, pesagens e avaliações antropométricas. Por fim, será realizado o procedimento, e a paciente sairá com todas as informações essenciais para compreender o funcionamento do método em seu organismo.

“Vamos realizar mais uma edição do mutirão para ampliar o acesso das mulheres ao Implanon, oferecendo uma alternativa contraceptiva moderna, segura e de longa duração. Organizamos os atendimentos em quatro unidades, com estrutura e equipes preparadas para acolher as pacientes, prestar todas as orientações e realizar o procedimento com segurança. É importante que as mulheres aproveitem essa oportunidade e tenham acesso às informações necessárias para fazer escolhas conscientes sobre seu planejamento reprodutivo”, destacou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

Considerando os três mutirões anteriores – em abril, agosto e outubro deste ano – e os implantes aplicados nas unidades de saúde, Americana já realizou mais de 2,2 mil inserções desde que o Implanon passou a ser oferecido no SUS. A iniciativa amplia o acesso a métodos modernos e altamente eficazes de prevenção da gravidez, especialmente na Atenção Primária à Saúde, diversificando as opções de planejamento reprodutivo disponíveis na rede pública.

“A oferta do Implanon na rede municipal representa um avanço importante na política de planejamento reprodutivo de Americana. Estamos falando de um método contraceptivo reversível de longa duração, com alta eficácia e que amplia as possibilidades de escolha das mulheres, respeitando suas necessidades e decisões individuais. Nosso objetivo é fortalecer a assistência integral à saúde da mulher, garantindo acolhimento, orientação profissional e acompanhamento adequado em todas as etapas. A realização de mais esse mutirão demonstra o nosso compromisso em ampliar o acesso a métodos contraceptivos modernos e qualificar cada vez mais os serviços oferecidos pelo SUS”, ressaltou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

O Implanon é um implante subdérmico no formato de um pequeno bastão flexível, do tamanho de um palito de fósforo, inserido sob a pele do braço. A inserção é simples, rápida, com anestesia local e pode ser feita por médicos e enfermeiros capacitados. Considerado um contraceptivo reversível de longa duração (LARC), ele atua no organismo por até cinco anos, liberando pequenas doses contínuas do hormônio etonogestrel, com retorno rápido da fertilidade após a retirada.

Endereços das unidades:

UBS Parque Gramado: Rua Ema Itália Bufarah, 1.370

UBS Vila Galo: Rua Quintino Bocaiúva, 1.250

UBS Guanabara: Rua Jacarepaguá, 320

ESF Zanaga II: Rua Adelmar Tavares, 185

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