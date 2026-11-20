Asfalto quente exige atenção redobrada com os pneus

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Com a chegada dos períodos de calor intenso, os motoristas precisam estar atentos às condições dos pneus. A DUNLOP Pneus alerta que as altas temperaturas do ambiente, somadas ao aquecimento do asfalto e ao atrito durante a rolagem, aumentam a exigência sobre esses componentes, que desempenham papel fundamental na segurança e na estabilidade dos veículos, uma vez que são o único ponto de contato entre o veículo e o solo.

Um dos principais efeitos do calor é a alteração da pressão interna dos pneus. O atrito com o solo eleva a temperatura da borracha e do ar em seu interior, provocando uma variação natural da pressão. Embora esse comportamento faça parte das condições normais de uso, pneus com calibragem inadequada, especialmente abaixo do recomendado, podem sofrer um aquecimento excessivo, aumentando o esforço sobre sua estrutura.

As altas temperaturas também podem acelerar o desgaste da banda de rodagem, principalmente quando os pneus já apresentam condições inadequadas de uso. A combinação de calor, atrito e pressão incorreta favorece o desgaste irregular da borracha e pode comprometer a aderência ao solo. Em situações mais severas, especialmente quando há sobrecarga ou danos preexistentes, o superaquecimento pode contribuir para falhas estruturais, como deformações e rompimentos.

Outro ponto de atenção é o estado de conservação dos pneus. De acordo com a DUNLOP Pneus, a exposição prolongada ao sol, o ressecamento, os cortes e os impactos podem comprometer as condições da borracha e aumentar a vulnerabilidade do componente durante a rolagem. Por isso, a inspeção visual deve fazer parte da rotina de manutenção, especialmente antes de viagens mais longas.

Cuidados que fazem a diferença

Para a DUNLOP Pneus, a calibragem é uma das principais medidas para preservar o desempenho dos pneus durante os períodos mais quentes. A recomendação é verificar a pressão regularmente, preferencialmente a cada 15 dias, sempre com os pneus frios, antes de iniciar o trajeto ou após o veículo permanecer parado por pelo menos três horas. Deve-se seguir as orientações indicadas pelo fabricante do veículo, disponíveis no manual ou na etiqueta de calibragem.

É importante lembrar que não se deve retirar o ar de um pneu apenas porque a pressão aumentou após a rolagem. Essa elevação é esperada em razão do aquecimento. Ajustar a pressão com o pneu quente pode fazer com que ele fique abaixo do nível recomendado quando esfriar, favorecendo a deformação e o aumento da temperatura durante o uso.

A inspeção visual também merece atenção. Antes de pegar a estrada, o motorista deve observar as laterais do pneu, verificando se existe a presença de bolhas, cortes, rachaduras, perfurações ou deformações que possam comprometer a sua integridade. Na banda de rodagem, devem ser observados sinais como picotamentos, objetos incrustados, cortes superficiais e possíveis desgastes irregulares. Esses desgastes podem aparecer de diferentes formas, como desgaste excessivo nas bordas, no centro da banda de rodagem ou em áreas localizadas, indicando possíveis problemas de alinhamento, balanceamento, calibragem inadequada ou falhas em componentes da suspensão.

Outro indicador importante é o TWI (Tread Wear Indicator), dispositivo que sinaliza o limite de desgaste da banda de rodagem. No Brasil, a profundidade mínima legal dos sulcos é de 1,6 mm. Pneus próximos ou abaixo desse limite apresentam menor capacidade de escoamento de água, comprometendo a aderência, especialmente em pistas molhadas.

Além da manutenção, a escolha do pneu influencia diretamente o comportamento do componente no calor. A DUNLOP Pneus produz no Brasil com a tecnologia TAIYO (Sun) System, processo sem emendas que garante maior precisão e segurança, característica que contribui para a estabilidade estrutural do componente em condições de uso severo, como as de calor intenso. Segundo a empresa, a combinação entre engenharia de fabricação e manutenção em dia é o que sustenta o desempenho do pneu ao longo de toda a sua vida útil.

Durante viagens em dias quentes, também é fundamental respeitar o limite de carga indicado pelo fabricante do veículo. O excesso de peso aumenta a deformação dos pneus e a geração de calor durante a rolagem, elevando o risco de danos. Em trajetos longos, paradas periódicas ajudam no descanso do motorista e permitem uma verificação das condições gerais do veículo, incluindo os pneus.

Outro cuidado simples é, sempre que possível, estacionar em locais protegidos do sol. A exposição prolongada à radiação ultravioleta pode acelerar o envelhecimento dos compostos de borracha, principalmente quando associada a outros fatores de desgaste.

O calor faz parte das condições naturais de uso dos pneus, mas seus efeitos podem ser controlados com manutenção adequada e atenção aos limites de utilização. Manter a calibragem correta, respeitar a capacidade de carga e realizar inspeções periódicas são atitudes que contribuem para preservar a vida útil dos componentes e garantir mais segurança em qualquer trajeto.

Para a DUNLOP Pneus, segurança no calor começa antes da estrada: começa na escolha do pneu e na disciplina da manutenção.

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