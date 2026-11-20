As embarcações (lanchas) de entrada têm a maior participação no mercado náutico brasileiro. Segundo dados da Associação Brasileira dos Construtores de Barcos e seus Implementos (Acobar), mais da metade das embarcações de esporte e recreio tem até 26 pés e são a porta de entrada para o primeiro barco.

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Às vésperas da temporada de verão, Angra dos Reis, um dos principais polos náuticos do Rio de Janeiro, conhecida pelas praias, ilhas e belezas naturais, recebe o 2º Salão de Usados Náutica, de 20 a 22 de novembro, na Marinas do Atlântico. O evento reunirá mais de 60 embarcações seminovas de diversos tamanhos e configuração, incluindo modelos de entrada a pronta entrega. A visitação é gratuita através de credenciamento no site www.salaodeusadosnautica.com.br.

Entre as opções para ingressantes no mercado náutico estão as lanchas Coral 21 e Coral 23, apresentadas pela HappyBoat, e os modelos Fishing 265 e NX 290, da Kadu Marine. A NX Boats também estará presente com a NX 340, enquanto a BYS International levará a americana Boston Whaler 320 Vantage e a Real duas unidades do modelo 285. As embarcações atendem a diferentes perfis de uso, desde passeios em família e pesca esportiva até navegações mais prolongadas. Os visitantes poderão conhecer as características de cada modelo, comparar alternativas e negociar diretamente com os revendedores.

Para quem pretende planejar a compra, o evento também contará com opções de consórcio. A Ademicon apresentará modalidades com cotas compartilhadas a partir de R$ 40 mil, cartas de crédito de R$ 100 mil para aquisição de motores e valores de aproximadamente R$ 3 milhões para compra de embarcações.

“O mercado de seminovos é uma excelente porta de entrada para quem sonha em ter o primeiro barco, com opções para diferentes perfis e orçamentos. Com o Salão de Usados Náutica, queremos aproximar o público dessas oportunidades e mostrar que navegar com uma embarcação própria pode ser mais acessível do que muitos imaginam”, afirma Thalita Vicentini, diretora do Grupo Náutica / Boat Show Eventos.

Conheça sete modelos de entrada que estarão no Salão de Usados Náutica:



Coral 21 (2012) – R$ 95 mil | HappyBoat

Com 21 pés, a lancha tem motor Mercury Optimax de 115 hp, com 630 horas de uso, e capacidade para oito pessoas, incluindo condutor. Equipada com sonda, sistema de som e carreta de encalhe, é uma opção compacta para passeios em família.



Coral 23 (2024) – R$ 180 mil | HappyBoat

Tem 23 pés, motor Mercury Sea Pro de 150 hp com 570 horas de uso e capacidade para oito pessoas. Entre os equipamentos estão GPS, rádio VHF, sistema de som e piso em EVA.

Fishing 265 (2013) – R$ 280 mil | Kadu Marine

Essa lancha de 26 pés conta com dois motores Evinrude E-Tec de 130 hp, com 587 horas de uso, e capacidade para oito pessoas. Possui cobertura T-Top, GPS, sonar e banheiro elétrico, combinando recursos para pesca e passeios.

NX 290 (2023) – R$ 560 mil | Kadu Marine

Modelo seminovo de 29 pés, equipado com motor Mercruiser de 350 hp a gasolina, propulsão centro-rabeta e apenas 65 horas de uso. Entre os equipamentos estão ar-condicionado, churrasqueira a carvão, GPS, guincho elétrico, sistema de som marinizado com seis alto-falantes, rádio VHF e fechamento total.

Real 285 Special Deck (2025) | Real Powerboats

Modelo seminovo de 28 pés, equipado com motor Mercury de 250 hp a gasolina. A lancha conta com cockpit espaçoso, área de convivência com sofás, espaço gourmet e cabine com acomodação para pernoite de um casal, além de plataforma de popa Special Deck, que proporciona mais espaço e praticidade para atividades de lazer na água.

NX 340 (2023) – R$ 929 mil | NX Boats

Com 34 pés, a embarcação é equipada com motores Mercruiser 4.5L de 250 hp, com aproximadamente 240 horas de uso. Conta com pintura personalizada na targa e no hardtop, além de carreta de encalhe. Há possibilidade de financiamento em até 36 meses.

Boston Whaler 320 Vantage (2015) – R$ 1,35 milhão | BYS International

Importada dos Estados Unidos, a lancha de 32 pés tem dois motores Mercury Verado de 250 hp e capacidade para 14 pessoas. Destaca-se pela tecnologia construtiva Unibond, além de estar equipada com churrasqueira elétrica, ar-condicionado, gerador e assentos com regulagem elétrica.

Bons negócios antes da temporada de verão

Organizado pela Boat Show Eventos, do Grupo Náutica, o evento será realizado na Marinas do Atlântico, no Pontal, em Angra dos Reis (RJ), e contará com revendedores, fornecedores de acessórios, serviços náuticos e possibilidade de test drives, conforme a disponibilidade e as condições climáticas. A primeira edição, em 2025, recebeu cerca de 2,5 mil visitantes e registrou 15 barcos vendidos. Neste ano, o salão funcionará das 11h às 21h nos dias 20 e 21 de novembro e das 11h às 20h no domingo (22).

SERVIÇO Lancha

O quê: 2º Salão de Usados Náutica

Quando: 20 a 22 de novembro de 2026

Onde: Marinas do Atlântico – Rodovia Procurador Haroldo Fernandes Duarte, km 493, Pontal, Angra dos Reis (RJ)

Entrada: Gratuita, mediante credenciamento obrigatório