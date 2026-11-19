Prefeitura de Americana realiza migração de bancos de dados durante feriado prolongado

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A Prefeitura de Americana realizará uma migração programada de bancos de dados durante o feriado prolongado do Dia da Consciência Negra, entre sexta-feira (20) e domingo (22), com o objetivo de aprimorar a infraestrutura tecnológica, a segurança, o desempenho e a estabilidade dos sistemas municipais. A operação terá início às 17h desta quinta-feira (19), com a paralisação dos sistemas e serviços envolvidos na migração.

O procedimento será conduzido pela Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação (SCTI), que aproveitará o período de menor movimentação administrativa para realizar os procedimentos técnicos, testes e validações necessários, buscando minimizar os impactos à população.

Durante a manutenção, ficarão temporariamente indisponíveis o Portal da Transparência, a Intranet, a Extranet (incluindo os sistemas de Cemitérios, Protocolo, Fiscalização e USU) e o Diário Oficial.

“Essa migração é uma etapa importante para aprimorar a infraestrutura tecnológica da Prefeitura, trazendo melhorias de segurança, desempenho e estabilidade aos sistemas. O trabalho foi programado para o feriado prolongado justamente para reduzir os impactos à população e permitir que as equipes realizem todos os testes e validações necessários antes da retomada dos serviços”, afirma a secretária adjunta de Comunicação e TI, Luciana Cardoso.

A programação prevê a execução da migração dos bancos de dados na sexta-feira (20), das 8h às 17h. O sábado e o domingo serão reservados para contingência, homologação, validação dos sistemas e eventuais ajustes técnicos. A previsão é de que o novo ambiente esteja em operação, estável e funcional, a partir das 7h de segunda-feira (23).

Durante todo o período de paralisação, as equipes técnicas da SCTI estarão dedicadas à execução da migração, ao monitoramento do novo ambiente e à realização dos testes de funcionamento, visando garantir a integridade dos dados e a retomada segura dos serviços.

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