Câmara de Sumaré homenageia seis personalidades com Diploma Dandara e Zumbi dos Palmares

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A Câmara Municipal de Sumaré realizou a Sessão Solene de entrega do Diploma de Honra ao Mérito Dandara e Zumbi dos Palmares, reunindo autoridades, convidados e familiares no plenário do Legislativo, na noite desta quinta-feira (19). A edição de 2026 destacou seis nomes que vêm contribuindo para a promoção da igualdade racial, o fortalecimento comunitário e a prestação de serviços relevantes à população negra e afrodescendente da cidade. A sessão foi presidida pelo 2º vice-presidente da Mesa Diretora, vereador Welington da Farmácia (MDB), e estiveram presentes os vereadores César Bianchi (PP), Dudu Lima (Cidadania) e Geraldo Medeiros (PT).

Também compuseram a mesa de honra Dito Lustosa, representando o vice-prefeito Andre da Farmácia, e as integrantes da Comissão da Igualdade Racial da OAB de Sumaré, Dra. Laís Carvalho e Dra. Rita de Sá. A educadora Erika Vasconcelos esteve no plenário durante o evento para fazer uma explanação sobre educação contra o racismo.

O Diploma Zumbi dos Palmares foi instituído pelo Decreto Legislativo nº 252, de 2 de junho de 2004, de autoria do ex-vereador Alan Cardeque Simões de Almeida. Em 2021, houve a inclusão do nome de Dandara à honraria, após proposta do ex-vereador Willian Souza, por meio do Decreto Legislativo nº 515, de 27 de outubro.

Zumbi dos Palmares e Dandara, que dão nome à honraria, foram duas das figuras mais importantes da resistência negra no Brasil colonial, líderes do Quilombo dos Palmares, o maior e mais duradouro território livre formado por pessoas escravizadas que fugiam das fazendas. O 20 de novembro tornou-se Dia da Consciência Negra por marcar a data da morte de Zumbi dos Palmares, transformada em símbolo da resistência negra e da luta contra a escravidão no Brasil.

Confira os homenageados de 2026:

Celina Silva Barreto — indicada pelo vereador Geraldo Medeiros

Cristiane Aparecida Oliveira — indicada pelo vereador Welington da Farmácia

Leandro Pereira Lopes — indicado pelo vereador Alan Leal

Manoel Domingos da Silva — indicado pelo vereador César Bianchi

Mayara Mattos — indicada pelo vereador Dudu Lima

Vinícius Antônio Cassiolato da Silva — indicado pelo vereador Dudu Lima

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