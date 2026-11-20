Ações do Novembro Azul seguem até o dia 30 em Santa Bárbara

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As ações do Novembro Azul na Rede Municipal de Saúde seguem até o dia 30 em Santa Bárbara d’Oeste. Promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, a iniciativa é realizada desde o início do mês, com intensificação dos atendimentos e orientações voltados às questões relacionadas à saúde dos homens, com destaque para a prevenção do câncer de próstata e de outras doenças e agravos.

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e os Complexos Regionais de Saúde contam com decoração especial e promovem salas de espera ativas, por meio dos grupos de promoção da saúde, como o Faça Saúde e o Programa QualiVida, e, quando indicado, realizam encaminhamentos para exames, como aferição de pressão arterial, glicemia, triagem de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), exame de PSA, entre outros.

Outros setores da Saúde também estão mobilizados com a campanha, por meio de palestras e da divulgação dos serviços disponíveis na rede. Entre os temas abordados durante o Novembro Azul estão: fatores de risco para doenças cardiovasculares, diabetes, tabagismo, etilismo, hábitos saudáveis, alimentação e atividade física, além de orientações sobre os principais sintomas do câncer de próstata e quando realizar os exames investigativos.

O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do INCA (Instituto Nacional do Câncer).

Em Santa Bárbara, o Novembro Azul passou a fazer parte do Calendário Oficial de Eventos do Município após a instituição da Lei Municipal nº 3.939 de 28 de abril de 2017, sendo dedicado à realização de ações para dar visibilidade aos cuidados com a saúde dos homens, em especial à prevenção do câncer de próstata, durante todo o mês de novembro.

Para ter acesso aos serviços disponíveis, basta comparecer à UBS ou Complexo de Saúde mais próximos da residência e verificar o cronograma com os atendimentos e ações oferecidos.

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