Instituto Butantan cria Centro de Tecnologia em Arbovírus para estudar e combater sequelas crônicas de chikungunya, dengue e zika

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O Instituto Butantan, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (SES) de São Paulo, estruturou um Centro de Tecnologia em Arbovírus (CeTA), voltado a estudos de combate às sequelas crônicas causadas por chikungunya (CHIKV), dengue (DENV), zika (ZIKV) e febre amarela (FAV). O foco está em encontrar alvos moleculares que expliquem e modulem as manifestações inflamatórias, neurológicas e articulares crônicas causadas por esses vírus. A febre chikungunya, por exemplo, pode provocar inflamação articular importante e incapacitante, condição considerada um problema de saúde pública.

“Vamos estudar doenças ocasionadas pelos arbovírus que afetam a mobilidade. A febre do Chikungunya por exemplo, pode causar um processo de inflamação articular importante e incapacitante, considerado um problema de saúde pública. Sendo assim, será um projeto de inovação marcante”, afirma Ana Marisa Chudzinski-Tavassi, diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Instituto Butantan (CDI) e pesquisadora responsável pela iniciativa.

Aprovado em 2026 no edital de Centros de Ciência para o Desenvolvimento (CCD) da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), o projeto terá cinco anos de financiamento da própria FAPESP e da Fundação Butantan, braço de apoio financeiro ao Instituto Butantan. O centro reúne virologistas, biólogos moleculares e bioinformatas do Instituto, com trabalho integrado ao laboratório de biocontenção NB3 e ao Biobanco, e tem como parceiros o Ragon Institute (instituto de pesquisa dos Estados Unidos que congrega o Massachusetts Institute of Technology [MIT], o Mass General Brigham e a Harvard University) e com o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM/LNBio), responsável pelo acelerador de luz síncrotron Sirius, localizado em Campinas (SP).

Créditos: Rafael Porto

Uso de Inteligência Artificial

Para mapear e validar novos alvos moleculares e propor tratamentos inovadores, o CeTA se apoiará em várias tecnologias que envolvem biologia celular e molecular, genética e biotecnologia. Os dados gerados serão analisados e tratados por ferramentas de bioinformática, com uso intensivo de Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina (Machine Learning). Essas metodologias permitirão a criação de modelagens estruturais tridimensionais, além da identificação e mineração de padrões da doença.

Além disso, os pesquisadores vão apostar na aplicação de modelos preditivos e algoritmos para mapear as interações entre as proteínas virais e os receptores das células humanas.

“A diferença em usar modelos computacionais é que, além de aumentar a capacidade de testes e associá-los a cálculos preditivos, poderemos ter resultados muito mais rápidos do que no modelo tradicional”, destaca Ana Marisa.

O novo centro nasce como um spin-off do Centro de Excelência para Descobertas de Alvos Moleculares (CENTD), mantido desde 2016 em parceria entre o Instituto Butantan, a FAPESP e a farmacêutica GSK. Com os modelos celulares já padronizados, os equipamentos em pleno funcionamento e a equipe treinada, a expectativa é de celeridade na obtenção de resultados. Entre as metas dos cinco anos estão a validação de pelo menos três novos alvos moleculares, a submissão de patentes internacionais e o avanço de dois candidatos bioterapêuticos ou vacinais com a fase pré-clínica avançada, prontos para escalonamento industrial e ensaios clínicos.

Os testes serão feitos em modelos 3D humanos criados em laboratório, que permitem avaliar tratamentos sem o uso de animais, dentro da infraestrutura do CDI, que reúne laboratórios piloto, laboratórios de alto nível de biocontenção e rede de ensaios pré-clínicos. A proposta é superar o chamado “vale da morte” da inovação biotecnológica, o hiato crítico entre a descoberta científica realizada na bancada e a produção em escala industrial.

“O CeTA compõe uma cadeia completa, que permite ao Instituto Butantan fortalecer a soberania científica e sanitária do Brasil ao desenvolver bioprodutos nacionais capazes de aliviar o impacto econômico sobre o Sistema Único de Saúde [SUS] e devolver a qualidade de vida aos pacientes afetados pelas arboviroses”, conclui Ana Marisa.

Sobre as arboviroses

O termo arbovirose deriva do inglês arthropod-borne virus disease e designa doenças virais transmitidas por artrópodes, como mosquitos e carrapatos. Fazem parte desse grupo dengue, zika, chikungunya, febre amarela e febre Oropouche. Cerca de quatro bilhões de pessoas no mundo vivem em risco de contrair dengue e outras arboviroses, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

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