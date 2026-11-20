DAE e Escola Emílio Romi batem recorde anual com a produção de 3.210 mudas nativas

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O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste, em parceria com a Escola Estadual Emílio Romi, concluiu nesta terça-feira (17) o ciclo de 2026 do Projeto Refloresta com o recorde anual de 3.210 mudas de árvores nativas produzidas.

A marca é a maior registrada em um único ano desde o início da iniciativa, em 2021.

Neste segundo semestre, 35 alunos do Ensino Médio, orientados por duas professoras, cultivaram e enviaram 1.259 mudas da Mata Atlântica ao viveiro do CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara).

Esse volume se soma às 1.951 unidades entregues no primeiro semestre, consolidando o resultado histórico de 2026.

Ao todo, foram disponibilizadas 20 espécies nativas diferentes na remessa final: Algodoeiro, Angico-amarelo, Aroeira-pimenteira, Canudo-de-pito, Catiguá, Cedro-rosa, Falso-barbatimão, Gonçalo-alves, Guapuruvú, Ipê-branco, Ipê-roxo-de-bola, Jatobá, Jenipapo, Jequitibá-branco, Jequitibá-rosa, Lapacho, Mutambo, Peroba-rosa, Sabão-de-soldado e Suinã.

Para viabilizar o cultivo na unidade escolar, o DAE fornece todos os insumos necessários, incluindo sementes nativas, terra, substrato orgânico, bandejas, placas de identificação e embalagens biodegradáveis de papel (paperpot). A equipe técnica da autarquia também acompanha o processo por meio do biólogo Felipe Augusto Gasparotto e da chefe da Divisão de Educação Ambiental, Mônica Tortelli.

Desde a criação do projeto em 2021, a parceria entre a escola e o DAE já resultou na produção e doação de 9.607 mudas. As plantas são destinadas diretamente às ações de recuperação de matas ciliares e Áreas de Preservação Permanente (APPs) em Santa Bárbara d’Oeste.

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