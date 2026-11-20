Campinas recebe, no próximo dia 26 de novembro de 2026, o lançamento da biografia de Orestes Quércia, ex-governador de São Paulo e uma das figuras mais importantes da política paulista na segunda metade do século XX. O evento será realizado no Espaço Interno do Centro de Convivência Cultural de Campinas “Carlos Gomes”.

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Dividida em dois volumes, a obra acompanha a trajetória de Quércia desde suas origens no interior paulista até o Governo do Estado. O primeiro volume, Orestes Quércia — De Igaçaba-Pedregulho a Campinas, de Jorge Alves de Lima, retrata sua infância, a mudança para Campinas, a atuação como jornalista e radialista e o início de sua carreira política, incluindo os mandatos de vereador, deputado estadual e prefeito de Campinas, até sua eleição para o Senado Federal, em 1974, pelo MDB, em plena ditadura militar.



O livro reúne extensa pesquisa documental, fotografias e depoimentos inéditos de familiares e amigos, além de um levantamento da imprensa da época. Especial atenção é dedicada à administração de Quércia na Prefeitura de Campinas, iniciada em 1969, e às transformações promovidas na cidade.

Amigo pessoal de Quércia desde a juventude e ex-presidente do MDB de Campinas, Jorge Alves de Lima oferece também um olhar privilegiado sobre o personagem. A amizade começou em 1958, quando os dois se conheceram em uma pequena academia de halterofilismo na Rua Barão de Jaguara, em Campinas. Quércia era então estudante de Direito, trabalhava como repórter e radialista e ajudava os pais no armazém da família.

O segundo volume, Do Senado ao Governo de São Paulo, de José Pedro Soares Martins, dá continuidade à biografia, acompanhando a ascensão de Quércia na política estadual e nacional até chegar ao Governo de São Paulo.

A obra conta com o incentivo do prefeito de Campinas, Dário Saadi, que assina o prefácio. Natural de Pedregulho, assim como Orestes Quércia, Saadi estabelece um paralelo entre as duas trajetórias e recorda a influência do ex-governador em sua própria carreira política. Ao relembrar sua campanha à Prefeitura de Campinas, em 2020, quando muitos duvidavam que a cidade pudesse eleger um segundo prefeito nascido em Pedregulho, escreve: “A história de Quércia, pela dimensão que alcançou, funcionou como referência concreta de que origem não limita destino.”

Mais do que a história de um político, a publicação recupera episódios e personagens fundamentais da vida pública paulista, constituindo uma contribuição para a memória política de Campinas e do Estado de São Paulo.

Serviço Lançamento: Biografia de Orestes Quércia — Volumes 1 e 2

Autores: Jorge Alves de Lima e José Pedro Soares Martins

Data: 26 de novembro de 2026 (quinta-feira)

Local: Espaço Interno do Centro de Convivência Cultural de Campinas “Carlos Gomes”

Cidade: Campinas (SP)

Horário: 19h00