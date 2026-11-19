Starlight Concert traz “Clássicos do Rock” e “Queen & Coldplay” a Sumaré

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O interior de São Paulo recebe três apresentações especiais do Starlight Concert em novembro. O projeto percorre Serra Negra, Sumaré e São Joaquim da Barra com espetáculos que celebram grandes nomes e momentos da música internacional. A programação começa no dia 21, em Serra Negra, com “Queen & Coldplay”, e segue no dia 22, com duas apresentações de “Clássicos do Rock”, em Sumaré e São Joaquim da Barra.

Com mais de 500 mil espectadores e 1.000 apresentações realizadas pelo Brasil, o Starlight Concert transforma concertos ao vivo em experiências imersivas, combinando música, iluminação cênica e uma ambientação especial que proporciona novas formas de conexão com repertórios que atravessaram gerações.

Em Serra Negra, no dia 21 de novembro, às 21h, o espetáculo “Queen & Coldplay” reúne sucessos de duas das bandas mais influentes da música internacional. Canções como “Bohemian Rhapsody” e “We Will Rock You”, do Queen, além de “Viva La Vida” e “Yellow”, do Coldplay, ganham novas interpretações, revelando outras nuances de composições que conquistaram fãs em diferentes partes do mundo. O encontro entre a grandiosidade do rock e a sensibilidade das melodias do Coldplay conduz uma apresentação marcada por momentos de energia e emoção.

No dia 22 de novembro, a programação segue com “Clássicos do Rock”, que terá duas sessões no interior paulista. Às 19h, Sumaré recebe o espetáculo, que revisita músicas que fizeram história e marcaram diferentes gerações. A apresentação também chega a São Joaquim da Barra, no mesmo horário, levando ao público releituras de sucessos que permanecem vivos na memória dos fãs.

Em “Clássicos do Rock”, a intensidade de um dos gêneros mais populares da música ganha uma nova dimensão em interpretações que valorizam melodias, harmonias e detalhes de composições consagradas. O repertório celebra a trajetória do rock e sua capacidade de conectar diferentes gerações por meio de canções que atravessaram décadas.

Nas três apresentações, centenas de velas compõem o cenário e criam um contraste especial com a força das músicas. A iluminação suave e a proximidade com os músicos proporcionam uma experiência que vai além de um concerto tradicional, convidando o público a redescobrir grandes clássicos sob uma nova perspectiva.

Com essa combinação de repertórios consagrados e ambientação diferenciada, o Starlight Concert reforça sua proposta de transformar a música ao vivo em experiências memoráveis.

SERVIÇO – STARLIGHT – INTERIOR DE SÃO PAULO

SERRA NEGRA (SP) – QUEEN & COLDPLAY

Data: 21 de novembro

Horário: 21h

Local: Auditório Mário Covas Júnior – Centro de Convenções – Rua Nossa Senhora do Rosário, 630 – Serra Negra (SP)

Ingressos: https://starlightconcert.com/agenda

SUMARÉ (SP) – CLÁSSICOS DO ROCK

Data: 22 de novembro

Horário: 19h

Local: Salão Social Clube Recreativo -n Avenida Rebouças, 863 – Sumaré (SP)

Ingressos: https://starlightconcert.com/agenda

SÃO JOAQUIM DA BARRA (SP) – CLÁSSICOS DO ROCK

Data: 22 de novembro

Horário: 19h

Local: Salão de Eventos do Lions Clube – Rua Bahia, 2.260 – Vila Martus, São Joaquim da Barra (SP)

Ingressos: https://starlightconcert.com/agenda

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