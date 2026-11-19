As partidas dos playoffs foram realizadas nesta terça (17) e quarta-feira (18), no gramado do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico. O Gigantão, Campeonato de Futebol Amador de Americana, organizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, definiu nesta semana as equipes classificadas para as quartas de final da 1ª divisão.

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Na terça-feira, o Cantareira venceu o Faixa Preta por 2 a 0 e garantiu a classificação. Já o Guanabara conquistou a vaga em um confronto bastante disputado contra o Liverpool. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, venceu por 6 a 5 nas cobranças de pênaltis.

Na quarta-feira, também no Centro Cívico, o Unidos da Morada garantiu a classificação em uma disputa emocionante contra o Cidade Jardim. Após empate sem gols no tempo normal, venceu por 9 a 8 nas cobranças de pênaltis. Já o Parque Gramado superou o Novo Sport por 2 a 1, completando os resultados dos playoffs.

“O Gigantão tem uma importância muito grande para o esporte da nossa cidade. Chegamos às quartas de final com a expectativa de grandes disputas. Agora começa uma etapa ainda mais decisiva, em que cada partida ganha uma importância especial. Que sejam grandes jogos, com respeito, espírito esportivo e muita dedicação dentro de campo e nas arquibancadas com as torcidas”, destacou o secretário de Esportes, Guilherme Vital.

Quartas de final

A disputa pelas vagas nas semifinais começa na segunda-feira (23), com dois jogos no Centro Cívico. Às 19h, o Bruxela enfrenta o Parque Gramado. Na sequência, às 21h, Unidos da Mathiensen e Unidos da Morada entram em campo.

Na terça-feira (24), a programação segue com mais duas partidas. Às 19h, Unidos da Gruta e Guanabara se enfrentam. Fechando a rodada, às 21h, São Roque e Cantareira disputam a classificação

A tabela de jogos e a classificação da competição também podem ser acompanhadas pelo site Campeonato Americana 2026 – iFut e pelo aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de aplicativos. Para acessar as informações do Gigantão, basta pesquisar por “Campeonato Americana 2026”.

PLAYOFFS – 1ª DIVISÃO

17/11 (terça-feira)

Centro Cívico

Cantareira 2 × 0 Faixa Preta

Liverpool (5) 1 × 1 (6) Guanabara

18/11 (quarta-feira)

Centro Cívico

Cidade Jardim (8) 0 × 0 (9) Unidos da Morada

Parque Gramado 2 × 0 Novo Sport

QUARTAS DE FINAL

23/11 (segunda-feira)

Centro Cívico

19h – Bruxela x Parque Gramado

21h – Unidos da Mathiensen x Unidos da Morada

24/11 (terça-feira)

Centro Cívico

19h – Unidos da Gruta x Guanabara

21h – São Roque x Cantareira

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