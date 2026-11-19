Comércio de Americana funciona na sexta das 9 às 15 horas

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O comércio de Americana fica aberto nesta sexta-feira, dia 20, das 9 às 15 horas, feriado da Consciência Negra. O atendimento ao público será uma grande oportunidade para o setor varejista de Americana movimentar as vendas.

De acordo com a ACIA – Associação Comercial e Industrial de Americana, o momento reúne fatores favoráveis, como o adiantamento salarial recebido pelos trabalhadores no dia 20, as promoções da Black Friday e a proximidade do pagamento da primeira parcela do 13º terceiro salário, previsto para até 30 de novembro.

De acordo com Evandro Barizon, vice-presidente da ACIA e responsável pelo setor do comércio, essa combinação cria boas perspectivas para o setor, especialmente para os consumidores que já começam a antecipar suas compras de Natal.

“A abertura das lojas representa uma oportunidade importante tanto para os lojistas quanto para os consumidores. É um momento estratégico para o varejo. O consumidor estará com mais disponibilidade para realizar suas compras, aproveitar as promoções e antecipar os presentes de final de ano”, explicou. O vice-presidente da entidade disse ainda que para o lojista essa é uma oportunidade de ampliar o atendimento, movimentar as vendas e fortalecer os negócios.

“Quando o comércio abre oportunidades, toda a economia da cidade ganha. Valorizar o comércio local é investir no desenvolvimento de Americana”, completou Barizon.

A abertura do comércio nos feriados depende do cumprimento das condições estabelecidas na convenção coletiva de trabalho.

Em Americana, a negociação é realizada anualmente pelo Simcomércio de Americana e em 2026 contempla apenas três feriados que foram autorizados para funcionamento do varejo.

Os estabelecimentos interessados em abrir no dia 20 de novembro devem observar as regras e exigências previstas na convenção vigente, incluindo as autorizações sindicais necessárias.

Além de Americana, a convenção negociada pelo sindicato patronal abrange também Nova Odessa. Santa Bárbara d’Oeste possui negociação e convenção coletiva próprias.

Para a ACIA, a expectativa é que a data contribua para fortalecer o movimento nas lojas e incentivar os consumidores a prestigiarem as empresas locais.

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