Fazia transporte droga no bairro e foi preso à tarde em Santa Bárbara

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Um homem foi preso por tráfico de drogas e porte legal de armas na tarde desta quarta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. Ele era apontado como a pessoa que levava a droga para os pontos do tráfico.

Abaixo a resenha da polícia

Santa Bárbara d’Oeste

18/11/2026 – 16h30min

Rua Braz Cubas

EQUIPE OPERAÇÕES

Vtr: I-19231

2⁰ Sgt PM Machado/Cb PM Guimarães/Cb PM Morais

Indiciado: R. B. – 43 anos

APREENSÕES

01 Pistola Colt Cal.45

19 Munições Cal.45

17 Munições Cal.380

0,184 kg de drogas

01 Molde de prensa

03 Balanças de precisão

01 Balança Industrial

A equipe policial, após receber informações de que um indivíduo estaria utilizando um veículo para transportar drogas pelo bairro e que possivelmente estaria portando uma arma de fogo, iniciou patrulhamento com vistas à sua localização.

Durante a diligência, o veículo com as características informadas foi visualizado e abordado. Em buscas, foi localizada, no interior de uma mochila que estava aberta sobre o banco do passageiro, uma pistola calibre .45, municiada com três cartuchos, além de uma porção de maconha. Em busca pessoal, foram encontradas outras três porções de cocaína.

Questionado, o indivíduo informou que possuía mais entorpecentes e munições em sua residência. Diante disso, foi realizada busca domiciliar, sendo localizadas outras 16 munições calibre .45, 16 munições calibre .380, duas porções de cocaína, dois pacotes contendo pó branco utilizado para mistura da droga, um molde de prensa com resquícios de cocaína, além de outros objetos utilizados para a comercialização do entorpecente.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, juntamente com os materiais apreendidos, onde permaneceu preso após as providências de Polícia Judiciária.

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