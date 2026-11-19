A ex-primeira dama Andrea Souza (PL) lidera com folga a corrida pela sucessão em Nova Odessa. Dona de 6.924 votos na eleição para deputada estadual em outubro, ela tem o recall da campanha em seu favor. Pesquisa da Memento feita para o NM mostra o cenário na cidade um mês depois da eleição para presidente, governador e deputado de olho em 2028.

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Quatro nomes vêm empatados na 2a posição- o vice-prefeito Alessandro Mineirinho (Republicanos), a empresária Juçara Rosolém (sem partido) e os vereadores novato André Oreia (Podemos) e veteranos Pelé (PL).

Andréa com 31,9% e demais entre 13% e 10%

Com a força da eleição para deputada e também o recall do marido ex-prefeito Bill, Andréa aparece com 31,9% das intenções de voto. Empatados na margem de erro, Mineirinho aparece com 13%, André Oreia com 12,6% e Juçara e Pelé com 10,1%. A oposição tem bastante força hoje na cidade.

A pesquisa ouviu 357 eleitores de Nova Odessa no último sábado e a cidade foi divida em 3 regiões. Foram colocadas as divisões por sexo, escolaridade e idade. A margem de erro é de 2,2% para mais ou para menos.

Também foi medida a avaliação do governo Leitinho Schooder (PSD), se o eleitor ‘aceita’ a mudança do número de vereadores e os maiores problemas da cidade.

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