As obras de recuperação estrutural do Viaduto Amadeu Elias, no Centro, estão na fase final com a etapa de pintura e retirada das vigas de escoramento. A liberação do trânsito nos dois sentidos da via está prevista para ocorrer até sexta-feira (20), segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O viaduto recebeu a substituição da viga metálica e a recuperação da viga de concreto para a sustentação da estrutura, reparos, nova pintura e será instalado dispositivo através de corrente nos postes, como medida de proteção e alerta sobre o limite de altura do viaduto.

Após colisão de um caminhão, no dia 7 de outubro, a Prefeitura, por meio da Sosu, tomou as providências para o reparo da estrutura danificada junto à empresa proprietária do veículo, sem custos para os cofres públicos.

Sec Adriano fala do Viaduto Amadeu Elias

“Após as etapas de recuperação da estrutura e liberação por parte do engenheiro responsável pelo projeto de recuperação da viga, o viaduto será liberado totalmente para o trânsito, com segurança para os motoristas e pedestres”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A execução das obras e o cronograma de trabalho são de responsabilidade da empresa Stack Engenharia e Fundações Ltda., com o acompanhamento de engenheiros da Sosu.

Leia Mais notícias da cidade e região