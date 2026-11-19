O Corinthians goleou o Botafogo por 4 a 0 na noite desta quarta-feira, 18 de novembro de 2026, na Neo Química Arena e conseguiu sair da zona do rebaixamento faltando 3 rodadas para o final do Brasileirão.
A partida foi válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A e marcou a volta do futebol nacional depoisa da parada da Data Fifa.
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Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Clarence Seedorf chegou aos 40 pontos e subiu para a 15ª colocação. O triunfo tirou o Timão momentaneamente da zona de rebaixamento, mas o clube ainda depende dos resultados de Vitória e Internacional na rodada para confirmar a permanência fora do Z-4.
O Botafogo, treinado por Tite, estacionou nos 42 pontos e ocupa o 12º lugar.
Corinthians teve até hat trick
- Hat-trick de Kaio César. O atacante foi o principal nome do jogo e marcou três vezes, aos 28 minutos do primeiro tempo e aos 15 e 22 minutos da etapa final.
- Participação de Memphis Depay. O holandês deu a assistência para o terceiro gol e participou da jogada do segundo, finalizado com desvio contra do zagueiro Arthur Chaves aos 34 minutos do primeiro tempo.
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