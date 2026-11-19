Itália registra alta de 46% na imigração de longo prazo em 2025

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A Itália recebeu 249 mil novos imigrantes de longo prazo ou permanentes em 2025, alta de 46% em relação ao ano anterior. O dado foi divulgado em 12 de novembro de 2026, no relatório International Migration Outlook 2026, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A contagem inclui mudanças de status e livre circulação.

“O crescimento mostra que a mobilidade para a Itália passa por caminhos diferentes. Trabalho e estudo são possibilidades importantes, mas cada modalidade tem regras próprias e exige planejamento. Para os brasileiros, entender qual objetivo se encaixa em cada autorização é essencial para organizar a mudança com segurança”, afirma a advogada especialista em imigração, CEO da Campara Cidadania, Vistos & Viagens e membro da Comissão de Cidadania Italiana da ABA, Dra. Ana Carolina Campara Brittes.

Como se divide a imigração de longo prazo

Segundo a OCDE, o fluxo registrado em 2025 se distribuiu entre diferentes categorias:

67% eram familiares, incluindo pessoas que acompanharam parentes;

eram familiares, incluindo pessoas que acompanharam parentes; 15% entraram pela livre circulação;

entraram pela livre circulação; 13% eram migrantes por trabalho;

eram migrantes por trabalho; 5% estavam na categoria humanitária.

O levantamento contabilizou ainda cerca de 35 mil permissões para estudantes internacionais e 21 mil para trabalhadores temporários e sazonais. São números de autorizações, apresentados separadamente do total de imigrantes de longo prazo.

Estudo e trabalho têm procedimentos próprios

Para estudar, o interessado precisa obter a documentação correspondente ao curso e, quando aplicável, solicitar o visto e a autorização de residência. O título de residência para estudos permite trabalho em período parcial de até 20 horas por semana e 1.040 horas por ano.

Para o trabalho subordinado, em regra, o empregador na Itália inicia o processo ao solicitar a autorização de trabalho (nulla osta) ao órgão de imigração competente. Com a autorização, o trabalhador pode pedir o visto de entrada no consulado italiano. Há modalidades diferentes, e o enquadramento depende do tipo de trabalho e da situação do candidato.

O relatório também estima que 6,9 milhões de pessoas nascidas no exterior viviam na Itália em 2025, o equivalente a 11,7% da população. Entre os países de nascimento mais frequentes estão Romênia, Albânia e Marrocos.

Itália avança enquanto a OCDE registra recuo

No conjunto dos países da OCDE, a migração permanente caiu 1,6% em 2025, para 6,1 milhões de pessoas. Portugal teve crescimento de 139% e a Espanha, de 25%. A OCDE relaciona parte do avanço português à emissão de autorizações que estavam pendentes; no caso italiano, aponta a ampliação dos canais de imigração laboral e das admissões em setores com falta persistente de mão de obra.

O relatório não informa, nesse recorte, quantos brasileiros foram para a Itália. Os números descrevem o cenário migratório do país e ajudam a contextualizar as opções disponíveis, mas não permitem atribuir o aumento à comunidade brasileira.

“Os dados são um ponto de partida para entender o cenário, mas não substituem a análise individual. A escolha entre estudo, trabalho ou reunião familiar depende dos documentos, dos objetivos e dos requisitos de cada pessoa. Com informação e planejamento, é possível avaliar qual caminho legal faz sentido para cada projeto de vida”, afirma a Dra. Ana Carolina Campara Brittes.

Quem é Ana Carolina Campara Brittes

* CEO e sócia-fundadora da Campara Cidadania, Vistos & Viagens;

* Membro da Comissão de Cidadania Italiana da Associação Brasileira de Advogados (ABA);

* Membro da ABRINTER (Associação Brasileira de Advogados Internacionalistas);

* Membro do IBDESC (Instituto Brasileiro de Direito Estrangeiro e Comparado);

* Advogada no Brasil e em Portugal;

* Pós-graduada em Direito Público pela FMP (Fundação Escola Superior do Ministério Público – RS);

* MBA em Direito Migratório pela EBPÓS;

* MBA em Instrumentos Internacionais de Planejamento Patrimonial e Sucessório pela EBPÓS (em andamento).

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