A Prefeitura de Americana realizou nesta segunda-feira (16) a inspeção de 33 veículos da frota municipal movidos a diesel. O objetivo da ação, que integra o Programa de Inspeção Ambiental Veicular, foi descobrir o volume de fumaça preta emitido na atmosfera. Os veículos inspecionados nesta segunda são utilizados pela Secretaria de Educação.

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O serviço foi executado pela Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

A vistoria ocorre periodicamente e avalia a eficiência do catalisador de gases e a intensidade da fumaça emitida pelos escapamentos, com base na Escala de Ringelmann.

Na última semana, 64 outros veículos foram inspecionados: 41 da Garagem Municipal e 23 do Departamento de Água e Esgoto (DAE).

Frota e a poluição

“Cuidar do ar atmosférico é fundamental para que a nossa saúde e o nosso meio ambiente sejam devidamente conservados. As inspeções que verificam o volume de fumaça preta emitida na atmosfera são indispensáveis para o êxito desse processo de cuidado”, destacou a diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura e interlocutora do Programa Município VerdeAzul (PMVA) de Americana, Kátia Birke.

“A manutenção da boa qualidade do ar é um dever de todos, governo e sociedade civil. A Prefeitura procura fazer a sua parte, por meio dessas inspeções periódicas, nos veículos mantidos em sua frota”, completou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

A Prefeitura também orienta os proprietários de veículos a diesel a realizarem revisões periódicas e informa que a emissão de fumaça preta acima dos limites permitidos pela legislação ambiental pode sujeitar o infrator a penalidades.

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