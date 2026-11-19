Em novembro, enquanto as escolas entram na fase de fechamento de notas, boletim, conselhos de classe e decisões sobre aprovação, o desenvolvimento de crianças autistas exige um olhar que vai além dos resultados acadêmicos. A criança conseguiu se comunicar com mais autonomia? Passou a participar de atividades coletivas?

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Desenvolveu estratégias para lidar com mudanças na rotina? Essas conquistas, que nem sempre aparecem nos boletins, também precisam fazer parte do balanço do ano letivo.

O tema ganha relevância diante do crescimento das matrículas na Educação Especial. O Brasil registrou 2.458.159 matrículas em 2025, 381 mil a mais que no ano anterior, segundo o Anuário Brasileiro da Educação Básica 2026, com base no Censo Escolar. Do total, 93,5% dos estudantes estavam matriculados em classes comuns. Embora os números contemplem diferentes deficiências e condições do desenvolvimento, eles evidenciam a dimensão do desafio de preparar as escolas para atender alunos com diferentes necessidades de aprendizagem.



Outro indicador reforça a importância de avaliar a qualidade da inclusão. Estudo inédito do Instituto Rodrigo Mendes, em parceria com a Fundação Lemann e o Iede, divulgado em 6 de novembro de 2026, identificou desigualdades persistentes na aprendizagem de estudantes da Educação Especial. Na 3ª série do ensino médio, apenas 3,2% desses alunos alcançaram aprendizagem adequada em matemática em 2023, ante 5,2% dos demais estudantes. O levantamento utiliza resultados do Saeb de 2013 a 2023 e não apresenta esse indicador exclusivamente para estudantes autistas.

Para Gabriela Gerevine Salvarani Franco, psicopedagoga da CompletaMente, a reta final do ano letivo é uma oportunidade para que professores e coordenação pedagógica analisem quais estratégias realmente contribuíram para o desenvolvimento de crianças com TEA. Mais do que verificar se os conteúdos curriculares foram assimilados, é necessário observar como a criança responde às atividades, quais habilidades desenvolveu e em quais situações ainda encontra dificuldades.



Uma criança que inicialmente precisava de ajuda para organizar os materiais, por exemplo, pode ter conquistado mais independência ao longo dos meses. Outra pode ter avançado na comunicação, passado a demonstrar suas necessidades com mais clareza ou ampliado a participação em atividades com os colegas. Esses progressos precisam ser reconhecidos, mesmo quando não aparecem nas avaliações tradicionais.

“Na rotina escolar, esse aprendizado ganha força quando o professor tem tempo para planejar, experimentar estratégias e discutir os resultados com a coordenação pedagógica”, afirma Gabriela.

O que precisa ser revisto antes de 2027- Boletim

A observação do desenvolvimento de crianças autistas também deve considerar situações que vão além da sala de aula. Recreio, atividades em grupo, mudanças de ambiente e transições entre tarefas podem revelar necessidades de apoio relacionadas à comunicação, interação social, organização e flexibilidade diante de mudanças.

Talita Rodrigues dos Santos, neuropsicopedagoga da CompletaMente, explica que o acompanhamento precisa identificar tanto as habilidades já desenvolvidas quanto as situações em que a criança ainda necessita de suporte. A observação deve considerar suas particularidades, respeitando seu ritmo de desenvolvimento e suas formas de comunicação e interação.

“Quero entender o que ela já faz com autonomia, onde encontra barreiras e que tipo de apoio faz diferença. Também escutaria a família, os professores e a própria criança, respeitando a forma como ela se comunica”, diz Talita.

Esse levantamento permite estabelecer metas mais específicas para o próximo ano. Em vez de repetir adaptações sem avaliar seus resultados, a escola pode identificar quais recursos devem continuar, quais precisam ser modificados e quais habilidades necessitam de maior estímulo. A previsibilidade da rotina, o uso de recursos visuais, a divisão de atividades em etapas e a antecipação de mudanças são exemplos de estratégias que podem favorecer a participação de estudantes autistas, desde que considerem as necessidades individuais de cada criança.

A responsabilidade pela inclusão, porém, não pode ficar concentrada no professor que acompanha a turma. A coordenação pedagógica, a gestão escolar, a família e os profissionais especializados precisam compartilhar informações e estabelecer objetivos comuns. Estratégias trabalhadas em atendimentos especializados podem ser incorporadas ao ambiente escolar, favorecendo a comunicação, a autonomia e a participação em diferentes atividades.



Para as especialistas, o encerramento do ano letivo deve resultar em um registro claro dos avanços e das necessidades de cada estudante. Esse levantamento ajuda a evitar que o planejamento de 2027 comece do zero e permite que as escolas antecipem adaptações, organizem os recursos necessários e preparem os profissionais para receber os alunos.

Mais do que verificar se a criança acompanhou o conteúdo programático, o balanço precisa considerar se ela encontrou condições para aprender, se comunicar, interagir e desenvolver autonomia. Afinal, a inclusão escolar de crianças autistas não se mede apenas pela matrícula ou pela aprovação, mas pelas oportunidades reais de participação e desenvolvimento oferecidas ao longo do ano.

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