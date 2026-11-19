Americana apresenta programação “EnCantos e Luzes de Natal” com shows de Fraternidade São João Paulo II, Sarah Farias e Nicoli Francini

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, apresenta nesta quarta-feira (18) a programação cultural do evento “EnCantos e Luzes de Natal 2026”, que celebra a época mais mágica do ano. As atrações ocorrem na região da Praça Comendador Müller, no Centro, que receberá decoração especial, assim como a região do Portal Princesa Tecelã, na entrada de Americana. Os destaques musicais são os shows da Fraternidade São João Paulo II, em 11 de dezembro, e de Sarah Farias e Nicoli Francini, encerrando a programação no dia 19.

A abertura oficial, com a inauguração da decoração natalina e o acendimento das luzes, está marcada para o dia 4 de dezembro (sexta-feira), na praça. A programação será realizada de terça-feira a sábado, a partir das 18h. Serão 24 atrações apresentadas durante 12 dias de atividades, com shows, fanfarra, desfile, corais, orquestras e teatro musical, além do além do Presépio Vivo entre os dias 4 e 15.

“Estamos felizes em anunciar uma programação de Natal diversificada, com grandes shows, apresentações de artistas locais e de renome, e uma grande variedade de atrações. Natal é época de celebração e queremos comemorar esta época tão bonita do ano ao lado das famílias americanenses”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Natal é tempo de renovação e a Praça Comendador Müller vai ganhar vida nova com a presença do público para conferir as atrações e a decoração preparadas com muito carinho pela equipe da Secretaria de Cultura e Turismo”, explicou o vice-prefeito Odir Demarchi.

O destaque da decoração natalina na Praça Comendador Müller é uma árvore de Natal gigante com iluminação de LED e 12 metros de altura e um Papai Noel com pinheiro gigante interativo, também em LED, com 5 metros e túnel de passagem em seu interior. Os acessos laterais ao chafariz da praça serão decorados com túneis de arcos com estrelas e as palmeiras imperiais, as árvores e os coqueiros da praça terão refletores e luzes pisca-pisca.

As escadarias receberão portal de estrelas luminosas e, próximo ao chafariz, serão instalados um balanço em forma de guirlanda iluminado e um patinete interativo com as figuras do Papai Noel e de um duende, além de vários presentes de Natal luminosos. Os acessos à Rua Fernando de Camargo receberão um portal gigante em forma de meia bola natalina e diversas bolas de natal iluminadas.

Toda a fachada da Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano” será decorada com luzes contornando as janelas e a porta principal, cascatas de luzes de LED e, nas laterais, serão instalados um Papai Noel e um duende escalando o prédio, além de um grande laço luminoso e de um trenó com rena no telhado, apoiado sobre o beiral. O calçadão também vai receber luzes pisca-pisca.

“Natal é momento de gratidão e de alegria e a gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi preparou uma programação artística de destaque e que ficará ainda mais especial com o clima proporcionado pela decoração de luzes, pensada para avivar o espírito natalino presente em cada um de nós”, afirmou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA) reforça a programação do evento, com a presença do trenzinho gratuito oferecido pela entidade e do Papai Noel, além de personagens natalinos para interagir com o público.

O “EnCantos e Luzes de Natal 2026” tem realização da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, da Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp), via Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (CD-RMC) e do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apoio da Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA) e da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e parceria da FAM (Faculdade de Americana) e da MARKinvest, por meio do Programa Conexão Cultura.

Confira a programação completa:

04/12 (sexta)

18h – Combo MPB/Jazz da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos

19h – Cerimônia de abertura oficial do “EnCantos e Luzes de Natal 2026” e acendimento das luzes da decoração especial na Praça Comendador Müller

20h – Orquestra Sinfônica Heitor Villa-Lobos e Corda Coral “Maestrina Marília Andrade”

05/12 (sábado)

18h – Trilha sonora natalina

19h30 – Teatro musical com a Comunidade Nossa Senhora de Guadalupe

08/12 (terça)

18h – Trilha sonora natalina

18h30 – Fanfarra da Escola Estadual Heitor Penteado, com desfile pelo Calçadão do Centro

20h – Coral ComuniCanto da Escola Estadual Professora Risoleta Lopes Aranha

09/12 (quarta)

18h – Trilha sonora natalina

19h – Sax In Concert

20h – Orquestra Filarmônica do SENAI

10/12 (quinta)

18h – Trilha sonora natalina

19h – Orquestra de Viola Caipira de Monte Mor

20h30 – Rock Sinfônico, com a Orquestra Sinfônica de Americana, Banda Sinfônica da Escola Municipal de Música e músicos convidados

11/12 (sexta)

18h – Trilha sonora natalina

20h – Fraternidade São João Paulo II

12/12 (sábado)

18h – Trilha sonora natalina

19h – Coral Ítalo Brasileiro

20h – Coral Glorificantus

15/12 (terça)

18h – Trilha sonora natalina

19h – Coral InCantus

20h – Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi

16/12 (quarta)

18h – Trilha sonora natalina

19h – Sax In Concert

20h – Apresentação conjunta do Corda Coral “Maestrina Marília Andrade”, Coral O Mensageiro, Madrigal Maestro Antônio Fraga e Coral Vocalis

17/12 (quinta)

18h – Trilha sonora natalina

20h – Orquestra e Coral UMADAME

18/12 (sexta)

18h – Trilha sonora natalina

19h30 – Coral Musipaz

20h30 – Conexão Divina

19/12 (sábado)

18h – Trilha sonora natalina

18h30 – Nicoli Francini

20h30 – Sarah Farias

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