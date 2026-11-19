A China chegou e o tempo comecou a derreter o capital brasileiro
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Da indústria automobilística aos pneus, máquinas, motocicletas, bicicletas elétricas e eletrodomésticos, a maior potência manufatureira do planeta está mudando as regras do mercado brasileiro.
Por Flávio Biondo —
O Brasil está vivendo uma transformação econômica e industrial que muitos empresários ainda não compreenderam em toda a sua dimensão.
A China, maior potência manufatureira do planeta, ampliou sua presença no mercado brasileiro trazendo escala industrial gigantesca, tecnologia, automação, produtividade e preços extremamente competitivos.
Automóveis, empilhadeiras, máquinas industriais, pneus, motocicletas, bicicletas elétricas e assistidas, pisos cerâmicos, eletrodomésticos e inúmeros outros produtos enfrentam uma concorrência que está modificando a formação dos preços.
Em determinados segmentos, os preços estão literalmente derretendo.
E o fenômeno não atinge apenas comerciantes e revendedores. A própria indústria brasileira está sob pressão, enfrentando concorrentes com enorme capacidade de produção, cadeias de fornecedores integradas e velocidade extraordinária de inovação.
O fim do estoque como reserva de valor
Durante décadas, a inflação brasileira fez com que muitos empresários considerassem seus estoques uma proteção patrimonial.
Comprar uma máquina, um veículo ou determinada matéria-prima e aguardar alguns meses frequentemente significava vender por um preço nominal superior.
O tempo podia trabalhar a favor do capital.
Agora, em diversos mercados, essa lógica está se invertendo.
Um comerciante compra uma empilhadeira usada por R$ 100 mil, Entretanto, chegam equipamentos chineses novos, tecnologicamente superiores, com garantia e preços competitivos, por 88.000,00
De repente, aquela empilhadeira usada precisa ser oferecida por R$ 60 mil.
O empresário não perdeu apenas o lucro esperado. Perdeu parte do próprio capital investido.
Overnight Negativo: quando o dinheiro perde valor enquanto dorme
É para definir essa nova realidade que proponho a expressão OVERNIGHT NEGATIVO.
Não como um conceito financeiro tradicional, mas como uma definição empresarial para um fenômeno cada vez mais presente.
O empresário encerra o expediente com determinada mercadoria avaliada em um preço. Pouco tempo depois, uma mudança tecnológica, um lançamento ou uma nova oferta da concorrência pode reduzir seu valor comercial.
A mercadoria permanece fisicamente intacta, mas seu valor econômico diminui.
O produto não envelheceu fisicamente. Envelheceu economicamente.
É o overnight invertido: o capital que pode perder valor enquanto permanece imobilizado.
Capital Perecível: a nova ameaça aos estoques
Outro conceito que considero apropriado é CAPITAL PERECÍVEL.
Trata-se do dinheiro investido em mercadorias cujo valor econômico pode deteriorar-se rapidamente diante da concorrência, da inovação tecnológica e da redução dos preços de mercado.
Uma máquina continua funcionando. Um automóvel permanece impecável. Uma empilhadeira continua levantando a mesma carga.
Mas o mercado já não aceita pagar o mesmo preço por esses equipamentos.
Essa realidade também alcança determinados materiais reciclados e reutilizados, além dos estoques industriais.
A China está acelerando esse processo, mas também existem outros fatores, como juros elevados, mudanças tecnológicas, câmbio e transformações no consumo.
A indústria brasileira diante do choque chinês
O problema ultrapassa a desvalorização dos estoques.
Fabricantes brasileiros de pneus, (veja Goodyear e outrasnacionais) motocicletas, bicicletas, pisos, eletrodomésticos e máquinas precisam competir com uma estrutura industrial que opera em escala mundial.
Enquanto nossas empresas enfrentam custos financeiros elevados, infraestrutura deficiente, complexidade tributária e dificuldades logísticas, a indústria chinesa avança com produtividade, tecnologia e capacidade de renovação.
Para o consumidor, essa concorrência pode significar produtos melhores e mais acessíveis.
Para a indústria nacional, entretanto, representa um desafio que envolve investimentos, empregos, competitividade e até a sobrevivência de determinados fabricantes.
Não se trata de combater a China ou defender empresas ineficientes. Trata-se de reconhecer que o Brasil precisa oferecer condições para que sua indústria consiga competir, inovar e crescer.
A nova economia exige velocidade
O empresário brasileiro precisa compreender que não basta comprar barato e esperar.
A rentabilidade depende cada vez mais de três fatores: velocidade da informação, velocidade da compra e velocidade da venda.
Em mercados sujeitos à rápida desvalorização, uma margem menor com giro acelerado pode ser mais vantajosa do que uma margem elevada sobre uma mercadoria que permanece meses parada.
O estoque deixou de ser apenas patrimônio. Em determinados setores, transformou-se em um relógio financeiro.
Cada dia de imobilização pode representar uma parcela da margem desaparecendo.
O tempo mudou de lado
O Overnight Negativo representa o risco de desvalorização acelerada das mercadorias.
O Capital Perecível representa o patrimônio empresarial imobilizado em produtos que podem perder valor antes de encontrar compradores.
E o Choque de Escala Chinês representa a pressão exercida pela maior potência manufatureira do mundo sobre a estrutura industrial e comercial brasileira.
Estamos diante de uma nova realidade.
Ontem, o empresário podia ganhar dinheiro mantendo mercadorias em estoque. Hoje, em determinados mercados, pode perder dinheiro a cada dia que não consegue vendê-las.
Não basta comprar barato. É preciso vender antes que o mercado torne sua compra cara.
A China acelerou o relógio da economia mundial. A grande pergunta é se a indústria brasileira conseguirá acompanhar seus ponteiros.
Flávio Biondo
Empresário/ ex presidente da camara municipal de Americana
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