A China chegou e o tempo comecou a derreter o capital brasileiro

Leia + sobre economia, emprego e mercado

Da indústria automobilística aos pneus, máquinas, motocicletas, bicicletas elétricas e eletrodomésticos, a maior potência manufatureira do planeta está mudando as regras do mercado brasileiro.

Por Flávio Biondo —

O Brasil está vivendo uma transformação econômica e industrial que muitos empresários ainda não compreenderam em toda a sua dimensão.

A China, maior potência manufatureira do planeta, ampliou sua presença no mercado brasileiro trazendo escala industrial gigantesca, tecnologia, automação, produtividade e preços extremamente competitivos.

Automóveis, empilhadeiras, máquinas industriais, pneus, motocicletas, bicicletas elétricas e assistidas, pisos cerâmicos, eletrodomésticos e inúmeros outros produtos enfrentam uma concorrência que está modificando a formação dos preços.

Em determinados segmentos, os preços estão literalmente derretendo.

E o fenômeno não atinge apenas comerciantes e revendedores. A própria indústria brasileira está sob pressão, enfrentando concorrentes com enorme capacidade de produção, cadeias de fornecedores integradas e velocidade extraordinária de inovação.

O fim do estoque como reserva de valor

Durante décadas, a inflação brasileira fez com que muitos empresários considerassem seus estoques uma proteção patrimonial.

Comprar uma máquina, um veículo ou determinada matéria-prima e aguardar alguns meses frequentemente significava vender por um preço nominal superior.

O tempo podia trabalhar a favor do capital.

Agora, em diversos mercados, essa lógica está se invertendo.

Um comerciante compra uma empilhadeira usada por R$ 100 mil, Entretanto, chegam equipamentos chineses novos, tecnologicamente superiores, com garantia e preços competitivos, por 88.000,00

De repente, aquela empilhadeira usada precisa ser oferecida por R$ 60 mil.

O empresário não perdeu apenas o lucro esperado. Perdeu parte do próprio capital investido.

Overnight Negativo: quando o dinheiro perde valor enquanto dorme

É para definir essa nova realidade que proponho a expressão OVERNIGHT NEGATIVO.

Não como um conceito financeiro tradicional, mas como uma definição empresarial para um fenômeno cada vez mais presente.

O empresário encerra o expediente com determinada mercadoria avaliada em um preço. Pouco tempo depois, uma mudança tecnológica, um lançamento ou uma nova oferta da concorrência pode reduzir seu valor comercial.

A mercadoria permanece fisicamente intacta, mas seu valor econômico diminui.

O produto não envelheceu fisicamente. Envelheceu economicamente.

É o overnight invertido: o capital que pode perder valor enquanto permanece imobilizado.

Capital Perecível: a nova ameaça aos estoques

Outro conceito que considero apropriado é CAPITAL PERECÍVEL.

Trata-se do dinheiro investido em mercadorias cujo valor econômico pode deteriorar-se rapidamente diante da concorrência, da inovação tecnológica e da redução dos preços de mercado.

Uma máquina continua funcionando. Um automóvel permanece impecável. Uma empilhadeira continua levantando a mesma carga.

Mas o mercado já não aceita pagar o mesmo preço por esses equipamentos.

Essa realidade também alcança determinados materiais reciclados e reutilizados, além dos estoques industriais.

A China está acelerando esse processo, mas também existem outros fatores, como juros elevados, mudanças tecnológicas, câmbio e transformações no consumo.

A indústria brasileira diante do choque chinês

O problema ultrapassa a desvalorização dos estoques.

Fabricantes brasileiros de pneus, (veja Goodyear e outrasnacionais) motocicletas, bicicletas, pisos, eletrodomésticos e máquinas precisam competir com uma estrutura industrial que opera em escala mundial.

Enquanto nossas empresas enfrentam custos financeiros elevados, infraestrutura deficiente, complexidade tributária e dificuldades logísticas, a indústria chinesa avança com produtividade, tecnologia e capacidade de renovação.

Para o consumidor, essa concorrência pode significar produtos melhores e mais acessíveis.

Para a indústria nacional, entretanto, representa um desafio que envolve investimentos, empregos, competitividade e até a sobrevivência de determinados fabricantes.

Não se trata de combater a China ou defender empresas ineficientes. Trata-se de reconhecer que o Brasil precisa oferecer condições para que sua indústria consiga competir, inovar e crescer.

A nova economia exige velocidade

O empresário brasileiro precisa compreender que não basta comprar barato e esperar.

A rentabilidade depende cada vez mais de três fatores: velocidade da informação, velocidade da compra e velocidade da venda.

Em mercados sujeitos à rápida desvalorização, uma margem menor com giro acelerado pode ser mais vantajosa do que uma margem elevada sobre uma mercadoria que permanece meses parada.

O estoque deixou de ser apenas patrimônio. Em determinados setores, transformou-se em um relógio financeiro.

Cada dia de imobilização pode representar uma parcela da margem desaparecendo.

O tempo mudou de lado

O Overnight Negativo representa o risco de desvalorização acelerada das mercadorias.

O Capital Perecível representa o patrimônio empresarial imobilizado em produtos que podem perder valor antes de encontrar compradores.

E o Choque de Escala Chinês representa a pressão exercida pela maior potência manufatureira do mundo sobre a estrutura industrial e comercial brasileira.

Estamos diante de uma nova realidade.

Ontem, o empresário podia ganhar dinheiro mantendo mercadorias em estoque. Hoje, em determinados mercados, pode perder dinheiro a cada dia que não consegue vendê-las.

Não basta comprar barato. É preciso vender antes que o mercado torne sua compra cara.

A China acelerou o relógio da economia mundial. A grande pergunta é se a indústria brasileira conseguirá acompanhar seus ponteiros.

Flávio Biondo

Empresário/ ex presidente da camara municipal de Americana

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP