Prefeitura de Sumaré transfere Central de Abastecimento da Saúde para espaço mais amplo e seguro

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Nova estrutura tem 1.910 metros quadrados, mais que o dobro da área anterior, e oferece melhores condições para o armazenamento, a conservação, o controle e a distribuição de medicamentos e insumos da rede municipal de saúde.

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, transferiu a Central de Abastecimento da Saúde para um novo endereço, no Centro Logístico Orquídea, na Rua Jaime Cunha de Oliveira, nº 67, Galpão Industrial 04, no Parque Emília. A mudança representa um avanço na modernização da estrutura logística da Saúde, com o objetivo de garantir um ambiente mais adequado, organizado e seguro para o armazenamento e a conservação de medicamentos, materiais e insumos utilizados nos serviços municipais.

O novo galpão possui 1.910 metros quadrados, mais que o dobro da área anterior, de 900 metros quadrados. Além da ampliação do espaço, o imóvel conta com pé-direito mais alto, o que permite melhor organização dos estoques, aproveitamento vertical da área e maior facilidade na movimentação e na distribuição dos materiais.

De acordo com a Secretaria de Saúde a transferência atende à necessidade de uma estrutura física compatível com as exigências operacionais e sanitárias para a guarda de medicamentos e insumos de saúde. O novo espaço oferece melhores condições para a organização dos produtos, a preservação de sua integridade, a segurança dos estoques e a execução das etapas de recebimento, conferência, armazenamento, separação e distribuição.

O imóvel também conta com maior segurança patrimonial, graças ao controle de acesso ao condomínio logístico, o que reforça a proteção dos materiais e os mecanismos de controle e gestão dos estoques públicos.

Para o prefeito Henrique do Paraíso, a mudança representa mais um investimento na infraestrutura da Saúde e na qualidade dos serviços oferecidos à população.

“Estamos trabalhando para fortalecer toda a estrutura da Saúde de Sumaré. Garantir um espaço adequado para armazenar medicamentos e insumos é fundamental para o funcionamento das nossas unidades. Com essa mudança, ampliamos a capacidade de armazenamento, melhoramos as condições de conservação dos produtos e proporcionamos mais segurança e eficiência na distribuição dos materiais necessários ao atendimento da população”, destacou o prefeito.

O vice-prefeito e secretário de Governo, André da Farmácia, ressaltou que a iniciativa demonstra o compromisso da administração municipal com a organização e a modernização dos serviços públicos.

“Essa mudança vai muito além da ampliação do espaço físico. Estamos proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores, mais organização dos estoques e maior controle dos materiais públicos. É uma medida importante para fortalecer a logística municipal, preservar os recursos públicos e contribuir para o bom funcionamento de toda a rede de Saúde”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, Frederico Almeida, destacou que a principal preocupação da gestão foi assegurar um local adequado para o armazenamento de medicamentos e insumos, dada a importância desses produtos para a assistência à população.

“Medicamentos e insumos de saúde exigem cuidados específicos de armazenamento, organização e conservação. Não se trata apenas de ter espaço para guardar materiais, mas de garantir condições adequadas para preservar a qualidade e a integridade desses produtos. Nossa prioridade foi buscar uma estrutura mais apropriada, segura e organizada, que permita aprimorar o controle dos estoques e a eficiência da distribuição para toda a rede municipal”, explicou Frederico.

O secretário ressaltou ainda que a Central de Abastecimento exerce papel estratégico no funcionamento dos serviços de saúde, pois responde pelo recebimento, armazenamento e distribuição dos materiais destinados às unidades básicas, aos serviços especializados, às unidades de urgência e emergência e aos demais equipamentos municipais.

“Estamos falando de medicamentos e insumos essenciais para o atendimento diário da nossa população. Por isso, é indispensável que esses produtos sejam armazenados em um ambiente adequado, com organização, segurança e controle. Essa mudança representa um avanço importante na estruturação da assistência farmacêutica e da logística da Saúde, permite melhores condições de trabalho e contribui para uma gestão mais eficiente dos recursos públicos. Nosso objetivo é garantir que os materiais necessários estejam disponíveis nas unidades, em benefício da continuidade e da qualidade da assistência”, completou.

Com a transferência, a Secretaria Municipal de Saúde terá melhores condições para aprimorar os fluxos internos de trabalho, otimizar a separação dos pedidos, reforçar o controle de entrada e saída dos produtos e aperfeiçoar o planejamento da distribuição de medicamentos e insumos.

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