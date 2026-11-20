Equipe de Educação Especial de Nova Odessa participa de seminário nacional sobre inclusão em São Paulo

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Equipe de Educação Especial de Nova Odessa participa de seminário nacional sobre inclusão em São Paulo

Realizado nos dias 17 e 18 de novembro, encontro reúne gestores e profissionais da educação para debater políticas públicas e práticas inclusivas; secretário Luiz Miguel Garcia participou da abertura do evento

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Educação, participa do Seminário de Educação Especial Inclusiva, realizado nos dias 17 e 18 de novembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo. O município está representado por profissionais da equipe de Educação Especial da rede municipal de ensino, que acompanham debates e atividades voltadas ao fortalecimento das políticas de inclusão escolar.

A comitiva de Nova Odessa contou com a participação de Mirelle Giordano Santarosa Peccim, Eliane Piconi, Adelino Nery da Silva, Rosimeri Serraglio Almeida e do secretário municipal de Educação, Luiz Miguel Martins Garcia. O encontro também contou com a presença de Edineide Almeida, representante da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Rio Grande do Norte (Undime-RN).

Com o tema “Educação Especial Inclusiva em Ação: Da Política Nacional e do novo PNE à implementação nos territórios”, o seminário tem como objetivo fortalecer a capacidade dos municípios para organizar e implementar políticas públicas que garantam o direito à educação, a equidade, a acessibilidade e o reconhecimento das singularidades e potencialidades de cada estudante.

O secretário municipal de Educação de Nova Odessa, Luiz Miguel Martins Garcia, que também preside a União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) nas esferas estadual e nacional, foi responsável pela abertura do encontro e pelo acolhimento dos palestrantes.

A programação aborda os desafios e as estratégias para a implementação da Educação Especial Inclusiva nos municípios, com destaque para a identificação e superação de barreiras à aprendizagem, a oferta de apoios pedagógicos e o fortalecimento do Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Outro ponto central das discussões é a articulação entre gestores, professores, profissionais especializados, estudantes e famílias, buscando construir práticas educacionais que assegurem condições efetivas de acesso, permanência, participação, aprendizagem e desenvolvimento de todos os alunos.

A participação da equipe de Nova Odessa representa uma oportunidade de atualização profissional, troca de experiências e aprofundamento das discussões sobre as diretrizes nacionais da Educação Especial Inclusiva e sua aplicação na realidade das redes municipais de ensino.

O seminário também promove reflexões sobre a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e o novo Plano Nacional de Educação (PNE), destacando a importância do planejamento e da atuação conjunta dos municípios para transformar as diretrizes educacionais em ações concretas nas escolas.

A presença dos profissionais no encontro integra as iniciativas da Secretaria Municipal de Educação voltadas à formação continuada das equipes e ao aprimoramento das práticas pedagógicas inclusivas na rede municipal de Nova Odessa.

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