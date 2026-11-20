Sudeste registrou crescimento na busca por crédito
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Todas as Unidades Federativas (UFs) da região Sudeste registraram crescimento na busca dos consumidores por crédito no acumulado dos últimos 12 meses até setembro, segundo dados do Indicador de Demanda dos Consumidores por Crédito da Serasa Experian, primeira e maior datatech do país. Entre os estados da região, Minas Gerais apresentou a maior variação, de 15,4%, seguida por Espírito Santo (13,7%), Rio de Janeiro (11,4%) e São Paulo (11,2%). Todos os estados do Sudeste registraram resultados inferiores à média nacional de 15,7% no período. Veja o levantamento completo da região no gráfico a seguir:
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Visão nacional
Em todo o território nacional, a busca dos brasileiros por recursos financeiros registrou crescimento de 15,7% no acumulado dos últimos 12 meses até setembro.
Para a economista-chefe da Serasa Experian, Camila Abdelmalack, o crescimento da demanda precisa ser interpretado à luz da composição atual do mercado de crédito. “As pessoas continuam buscando recursos, mas essa procura convive com um processo de maior contenção da oferta. Diante da inadimplência recorde, os credores reduziram a disposição para assumir risco, o que se traduz em maior seletividade, limites mais restritos e menor expansão das modalidades mais expostas à deterioração da capacidade de pagamento. Ao mesmo tempo, o consumidor que não consegue acessar linhas com melhores condições pode permanecer dependente de alternativas mais caras e de curto prazo. Portanto, o avanço da procura não significa que o crédito esteja mais acessível: ele também pode refletir a necessidade financeira das famílias em um momento no qual a concessão continua fraca.”
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Entre as faixas de renda, os consumidores que recebem de 1 a 2 salários mínimos apresentaram a maior alta na procura no período (42,7%). Na sequência apareceram aqueles com renda de até 1 salário mínimo (11,1%), de 5 a 10 salários mínimos (9,0%) e acima de 10 salários mínimos (3,0%). Já a faixa de 2 a 5 salários mínimos registrou crescimento de 0,2%. Veja, no gráfico e na tabela abaixo, o detalhamento dos dados:
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Mato Grosso manteve liderança na demanda por crédito
Na análise por Unidades Federativas (UFs), a procura por crédito apresentou crescimento em todo o país no acumulado dos últimos 12 meses até setembro. Mato Grosso (35,3%) liderou o ranking nacional, seguido por Acre (26,9%) e Amapá (26,3%). Também se destacaram Roraima (22,9%), Rio Grande do Sul (22,7%) e Pará (22,2%). Na outra ponta, os menores crescimentos foram observados no Distrito Federal (10,7%), São Paulo (11,2%) e Rio de Janeiro (11,4%). Confira o detalhamento estadual no gráfico abaixo:
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Variação anual registrou alta de 6,9%
Na comparação entre setembro de 2026 e o mesmo mês do ano anterior, a demanda dos consumidores por crédito cresceu 6,9%, após registrar alta de 5,5% em agosto. Entre as faixas de renda, os consumidores que recebem de 1 a 2 salários mínimos apresentaram a maior expansão (45,2%), seguidos por aqueles com renda de 2 a 5 salários mínimos (5,7%). Já as demais faixas registraram retração: acima de 10 salários mínimos (-25,1%), de 5 a 10 salários mínimos (-12,9%) e até 1 salário mínimo (-11,5%). Confira o detalhamento dos dados no gráfico e na tabela abaixo:
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Para conferir mais informações e a série histórica do indicador, clique aqui.
Metodologia
O Indicador Serasa Experian da Demanda do Consumidor por Crédito é construído a partir de uma amostra significativa de CPFs, consultados mensalmente na base de dados da Serasa Experian em processos de avaliação para concessão de crédito. Por isso, ele captura a intenção ou busca por crédito, mas não significa necessariamente que a operação tenha sido aprovada ou efetivamente contratada. A quantidade de CPFs consultados, especificamente nas transações que configuram alguma relação creditícia entre os consumidores e instituições do sistema financeiro ou empresas não financeiras, é transformada em número índice (média de 2024 = 100). O indicador é segmentado por UF e por classe de rendimento mensal.
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