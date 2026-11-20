Visão nacional

Em todo o território nacional, a busca dos brasileiros por recursos financeiros registrou crescimento de 15,7% no acumulado dos últimos 12 meses até setembro.

Para a economista-chefe da Serasa Experian, Camila Abdelmalack, o crescimento da demanda precisa ser interpretado à luz da composição atual do mercado de crédito. “As pessoas continuam buscando recursos, mas essa procura convive com um processo de maior contenção da oferta. Diante da inadimplência recorde, os credores reduziram a disposição para assumir risco, o que se traduz em maior seletividade, limites mais restritos e menor expansão das modalidades mais expostas à deterioração da capacidade de pagamento. Ao mesmo tempo, o consumidor que não consegue acessar linhas com melhores condições pode permanecer dependente de alternativas mais caras e de curto prazo. Portanto, o avanço da procura não significa que o crédito esteja mais acessível: ele também pode refletir a necessidade financeira das famílias em um momento no qual a concessão continua fraca.”