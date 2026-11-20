Dois incêndios foram registrados na noite desta quinta-feira véspera de feriado em Santa Bárbara d’Oeste. No primeiro dos casos um caminhão foi flagrado pegando fogo na Avenida São Paulo. (Vídeo de Valdinei dos Santos)
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O segundo caso foi o de uma borracharia na região do Conjunto Roberto Romano. (Vídeo de João Spada)
Não há registro de feridos nos dois casos, que ainda vão ser apurados pela polícia.
Vídeo – Dois incêndios em Santa Bárbara d’Oeste
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