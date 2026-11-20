Shopping ParkCity Sumaré recebe festival Rota do Rock & Cultura neste fim de semana

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O Shopping ParkCity Sumaré, administrado pelo Grupo AD, recebe neste fim de semana, dias 21 e 22 de novembro, a primeira edição da Rota do Rock & Cultura, festival com atrações para toda a família, como música ao vivo, food trucks e exposição de itens criativos. O evento tem entrada gratuita.

Do clássico ao metal, a Rota do Rock & Cultura vai reunir mais de 10 bandas da cena autoral e cover, com tributos a grandes nomes da história do rock. Além da música, o público poderá curtir diversas atrações gastronômicas e culturais, como flash tattoo, body piercing, área kids e mais de dez food trucks.

A programação começa no sábado (21/11) com a abertura oficial às 12h30 e Fun For Freaks das 14h às 15h. Às 15h30 tem o Projeto Mayhem. Psycho’s – Cover System of a Down se apresenta às 17h e às 18h30 sobe ao palco a Nightfall – Cover Nightwish. Überstein – Cover Rammstein fecha a programação a partir das 20h.

No domingo (22/11) a programação começa às 12h30, com a abertura oficial. Às 14h tem Sabbath Cadabra – Cover Black Sabbath, às 15h30 tem Gabba Gabba Hey – Cover Ramones e às 17h Dicentra – Autoral. The Iron Troopers – Cover Iron Maiden sobe ao palco às 18h30 e às 20h a banda Allyenados – Cover Slipknot encerra a programação.

Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, destaca que a estreia do festival no empreendimento fortalece a programação cultural do município, proporcionando aos fãs deste estilo musical a oportunidade de prestigiar uma programação de destaque.

A Rota do Rock & Cultura também terá caráter solidário. O acesso ao festival é gratuito, mas todos os interessados poderão doar 1kg de alimento não perecível na entrada. As doações arrecadadas serão encaminhadas ao Fundo Social de Solidariedade de Sumaré, para contribuir com famílias em vulnerabilidade social.

“Apoiar iniciativas como esta reforça o compromisso do Shopping ParkCity Sumaré com a valorização da cultura e a oferta de experiências para o público. É uma oportunidade de receber diferentes manifestações culturais e ampliar as opções de lazer para toda a família”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

Serviço:

Rota do Rock & Cultura

Quando: 21 e 22 de novembro (sábado e domingo).

Horário: das 12h30 às 21h30.

Local: estacionamento do Shopping (Avenida Rebouças).

Evento com entrada gratuita. A doação de 1 kg de alimento é opcional.

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