Mulher devia pra justiça e vai passar feriado na cadeia

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Uma moradora de Sumaré que devia para a justiça foi recolhida nesta quinta-feira em Ação da polícia. A mulher de 39 anos tem questões a resolver por problemas do Código de Trânsito Brasileiro. A prisão aconteceu pouco antes das 19h no Jardim das orquídeas.

Durante patrulhamento de Ações Especiais de Polícia pelo Jardim Primavera, no município de Sumaré/SP, esta equipe recebeu informações, por meio dos sistemas de inteligência da Polícia Militar, de que, pela Rua das Orquídeas, encontrava-se uma mulher identificada como M., a qual estaria na condição de procurada pela Justiça.

Diante das informações, esta equipe deslocou-se imediatamente ao endereço indicado para averiguação.

No local, foi realizado contato, sendo localizada uma mulher cujas características eram compatíveis com aquelas informadas.

Indagada a respeito de sua identificação, informou tratar-se de M.B.F, de 39 anos de idade.

Na sequência, foi realizada busca pessoal, não sendo localizado qualquer objeto ilícito em suas vestes. Contudo, após consulta aos sistemas policiais e verificação de sua documentação, constatou-se a existência de mandado de prisão em seu desfavor, sob nº 0000388-26.2026.8.26.0604.01.0002-01, expedido pela Comarca de Sumaré/SP, referente ao artigo 306 da Lei Federal nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Diante dos fatos, M. foi conduzida ao Plantão Policial de Sumaré/SP, onde foi apresentada à Autoridade de Polícia Judiciária, que, após tomar ciência dos fatos, elaborou o Boletim de Ocorrência de Polícia Civil nº RO3139-1/2026, de natureza captura de procurado, permanecendo a capturada recolhida à disposição da Justiça.

Ressalta-se que não houve necessidade do emprego de algemas e que há evidências digitais relacionadas à ocorrência.

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