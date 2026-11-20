O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi levado ao Hospital DF Star, em Brasília, nesta sexta-feira (20), após sentir fortes dores abdominais. A ex-primeira dama e senadora eleita Michelle Bolsonaro deve voltar ao Brasil na madrugada deste sábado.

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Segundo o médico Brasil Caiado, um exame apontou obstrução parcial no intestino, e o ex-presidente deve ficar no hospital pelos próximos dias. Ele está em prisão domiciliar por problemas de saúde e cumpre pena pelo crime de tentativa de golpe de Estado, arrolado nos atentados do 8 de janeiro de 2023.

Bolsonaro filho acompanha pai

O senador eleito e filho Carlos disse que foi autorizado a acompanhar o pai. Michelle, que está fora do país, anunciou que está voltando ao Brasil e pediu orações. “Que Deus nos ajude e que não seja nada grave”, escreveu.

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